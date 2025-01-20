Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

Сколько зарабатывают в Латвии руководители высшего звена (1)

© LETA 20 января, 2025 10:07

Новости Латвии 1 комментариев

По данным исследования консалтинговой компании "Figure Baltic Advisory", в прошлом году средняя основная заработная плата руководителей высшего звена в Латвии выросла на 5,9%, а членов правления - на 8,3%. Компании смотрят на этот год более пессимистично: рост зарплат будет гораздо меньшим.

"Figure Baltic Advisory" проводит подобные исследования в Латвии и странах Балтии уже 15 лет.

В исследовании 2024 года, опубликованном в октябре, приняли участие 250 организаций разного размера из разных отраслей - ИТ, продажи, производство, финансы, энергетика, медиа, недвижимость, транспорт и логистика, строительство и т. д.

Были собраны данные о вознаграждении 432 руководителей высшего звена - руководителей и членов правлений. В исследовании не анализировались зарплаты руководителей государственных и муниципальных предприятий, которые строго ограничено законодательством.

"У нас есть определенная методология изучения вознаграждения руководителей высшего звена, - говорит член правления и ведущий консультант "Figure Baltic Advisory" Анта Праневича. - Мы смотрим на количество сотрудников, оборот организации, а также на то, работает ли компания только в Латвии, странах Балтии или по всему миру. В финансовых учреждениях мы рассматриваем также активы под управлением. Таким образом, мы оцениваем руководителей сопоставимых организаций: очень большой, большой, средней или малой организации - всего на восьми разных уровнях".

По данным "Figure Baltic Advisory", средняя месячная базовая заработная плата до вычета налогов руководителей предприятий в Латвии составляет 5857 евро, в Литве - 6404 евро, а в Эстонии - 7178 евро.

(Tvnet.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 35 реакций
Комментарии (1) 35 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Высшая мера наказания: в Китае казнен водитель, убивший 35 человек из-за развода с женой (1)

Мир 16:57

Мир 1 комментариев

Суд в Китае привел в исполнение смертный приговор в отношении 62-летнего водителя внедорожника Фань Вэйцю, въехавшего в ноябре прошлого года в толпу людей в городе Чжухай, сообщает BBC.

Суд в Китае привел в исполнение смертный приговор в отношении 62-летнего водителя внедорожника Фань Вэйцю, въехавшего в ноябре прошлого года в толпу людей в городе Чжухай, сообщает BBC.

Читать
Загрузка

«Мы – ваш ключ к свободе»: молодым парням предлагается откупиться от службы в армии. Дорого (1)

Важно 16:48

Важно 1 комментариев

Внимание СМИ и военной полиции привлекло подозрительное объявление, связанное с Национальными вооруженными силами (НВС). На портале объявлений “PP.lv” было размещено предложение за 3000 евро избежать военной службы, якобы благодаря "благодаря правильным связям".

Внимание СМИ и военной полиции привлекло подозрительное объявление, связанное с Национальными вооруженными силами (НВС). На портале объявлений “PP.lv” было размещено предложение за 3000 евро избежать военной службы, якобы благодаря "благодаря правильным связям".

Читать

«Тогда на баррикадах мы готовы были защищать парламент и правительство. А сейчас?» Вейдемане (1)

Латышские СМИ 16:39

Латышские СМИ 1 комментариев

"На баррикадах были люди всех возрастов, от подростков до стариков. Помню, я разговаривала с парнем, которому тогда было, наверное, лет шестнадцать. Я спросила его, почему он здесь. Мальчик - не помню его имени - сказал, что хочет показать «этим русским оккупантам», что латыши умеют защищать свою землю, как они всегда это делали. Кто рассказал тебе об этом, мой мальчик? Мой дедушка, он был латышским легионером, - вспоминает Элита Вейдемане в "Неаткариге" баррикадные дни 1990-х.

"На баррикадах были люди всех возрастов, от подростков до стариков. Помню, я разговаривала с парнем, которому тогда было, наверное, лет шестнадцать. Я спросила его, почему он здесь. Мальчик - не помню его имени - сказал, что хочет показать «этим русским оккупантам», что латыши умеют защищать свою землю, как они всегда это делали. Кто рассказал тебе об этом, мой мальчик? Мой дедушка, он был латышским легионером, - вспоминает Элита Вейдемане в "Неаткариге" баррикадные дни 1990-х.

Читать

Не пережил тяжелую болезнь: из жизни ушел выдающийся латвийский хирург Роланд Гибнерс (1)

Важно 16:30

Важно 1 комментариев

После тяжелой болезни скончался хирург и преподаватель Роланд Гибнерс, сообщили в Латвийском обществе хирургов позвоночника.

После тяжелой болезни скончался хирург и преподаватель Роланд Гибнерс, сообщили в Латвийском обществе хирургов позвоночника.

Читать

KNAB завёл дело на помощницу прокурора за разглашение важной информации по уголовными производствам (1)

Важно 16:27

Важно 1 комментариев

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило уголовное дело в отношении помощницы прокурора за незаконное разглашение информации в связи с несколькими уголовными производствами, сообщили агентству LETA в KNAB.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило уголовное дело в отношении помощницы прокурора за незаконное разглашение информации в связи с несколькими уголовными производствами, сообщили агентству LETA в KNAB.

Читать

Тайный бизнес через пакоматы: задержан наркодилер с «товаром» на миллион евро (1)

Важно 16:15

Важно 1 комментариев

7 января Государственная полиция задержала мужчину и изъяла концентрат наркотиков, из которого можно изготовить вещества на сумму 1 000 000 евро на «черном рынке».  Для реализации смертельно опасных наркотических веществ использовались обычные пакоматы.

7 января Государственная полиция задержала мужчину и изъяла концентрат наркотиков, из которого можно изготовить вещества на сумму 1 000 000 евро на «черном рынке».  Для реализации смертельно опасных наркотических веществ использовались обычные пакоматы.

Читать

Соседи подключились к вашей розетке? Как вычислить вора (1)

Выбор редакции 16:11

Выбор редакции 1 комментариев

Электроэнергия сейчас не дешевая - и пользователи считают каждый потраченный киловатт. Поэтому лишние объемы, появляющиеся в счетах, - повод для тревоги и даже расследования...

Электроэнергия сейчас не дешевая - и пользователи считают каждый потраченный киловатт. Поэтому лишние объемы, появляющиеся в счетах, - повод для тревоги и даже расследования...

Читать