"Figure Baltic Advisory" проводит подобные исследования в Латвии и странах Балтии уже 15 лет.

В исследовании 2024 года, опубликованном в октябре, приняли участие 250 организаций разного размера из разных отраслей - ИТ, продажи, производство, финансы, энергетика, медиа, недвижимость, транспорт и логистика, строительство и т. д.

Были собраны данные о вознаграждении 432 руководителей высшего звена - руководителей и членов правлений. В исследовании не анализировались зарплаты руководителей государственных и муниципальных предприятий, которые строго ограничено законодательством.

"У нас есть определенная методология изучения вознаграждения руководителей высшего звена, - говорит член правления и ведущий консультант "Figure Baltic Advisory" Анта Праневича. - Мы смотрим на количество сотрудников, оборот организации, а также на то, работает ли компания только в Латвии, странах Балтии или по всему миру. В финансовых учреждениях мы рассматриваем также активы под управлением. Таким образом, мы оцениваем руководителей сопоставимых организаций: очень большой, большой, средней или малой организации - всего на восьми разных уровнях".

По данным "Figure Baltic Advisory", средняя месячная базовая заработная плата до вычета налогов руководителей предприятий в Латвии составляет 5857 евро, в Литве - 6404 евро, а в Эстонии - 7178 евро.

(Tvnet.lv)