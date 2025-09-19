Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сколько стоит реконструкция Вантового моста? Претенденты определились с ценой

Редакция PRESS 19 сентября, 2025 17:07

0 комментариев

Реконструкцию Вантового моста предлагают выполнить примерно за 70 миллионов евро, следует из информации, опубликованной в Электронной системе закупок.

Эти предложения примерно на 30 миллионов евро дешевле, чем было получено в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в конкурсе на реконструкцию моста участвуют два претендента.

Объединение поставщиков «Vanšu tilts», в которое входят SIA Hanza Construction Group, SIA Tilts и SIA Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs "Vektors T", готово реконструировать мосте за 69 802 998 евро.

В свою очередь объединение «BBVA», куда входят SIA Baltijas būve, SIA Abora, латвийско-литовское совместное предприятие SIA Viadukts и полное товарищество 3A, предложило провести реконструкцию моста за 70 327 026 евро.

Как уже сообщалось, первый тендер на реконструкцию моста в прошлом году был прекращён, поскольку заявку подал только один претендент, чьё предложение превышало финансовые возможности Рижской думы. По имеющейся у агентства LETA информации, в первом конкурсе была подана заявка примерно на 100 миллионов евро.

Учитывая результаты первого закупочного конкурса, были пересмотрены и уточнены условия открытого конкурса, чтобы стимулировать больший интерес со стороны претендентов и обеспечить большую конкуренцию.

Напомним, реконструкция Вантового моста будет осуществляться по методу «проектируй и строй», что предусматривает выполнение одним подрядчиком как проектной документации, так и строительных работ, обеспечивая единый подход, согласованность и ответственность на протяжении всего срока выполнения договора.

Общий срок выполнения договора установлен до 36 месяцев, из которых до 12 месяцев отведено на проектирование, а до 24 месяцев — на строительные работы.

В Риге насчитывается 145 мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей. Часть из них уже выработала свой ресурс, это заметно уже не только по техническим показателям, но и по их внешнему виду.

Обновлено: 18:40 19.09.2025
Выходные в Латвии напомнят о лете. Как одеваться в начале следующей недели?

Важно 18:33

0 комментариев

В ночь на субботу в Латвии увеличится облачность, местами возможен туман и кратковременный дождь. Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер, к утру ветер усилится, на побережье порывами до 15 м/с. Минимальная температура составит +9…+14 градусов, на побережье до +16.

Для молодых специалистов построят квартиры в семи латвийских городах. Кто в приоритете?

Новости Латвии 18:33

0 комментариев

Семь самоуправлений Латвии примут участие в программе государственно-частного партнёрства (PPP) «Арендное жильё для специалистов». Это первый случай, когда государство напрямую подключается к реализации автономных функций муниципалитетов, софинансируя доступность аренды жилья.

«Они уходят!», — глава разведцентра Сил обороны Эстонии о «Запад-2025»

Мир 18:32

0 комментариев

Российские войска, принимавшие участие в совместных российско-белорусских учениях "Запад-2025", начали отход в места постоянной дислокации, сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Меньше мусорников — меньше мусора. Так решили в Амстердаме

Важно 18:12

0 комментариев

Власти Амстердама решили бороться с мусором на улицах… убирая урны, сообщает Guardian.Такой шаг связан с ростом жалоб на грязь после введения системы залогов за бутылки и банки. Жители выбрасывают тару в обычные урны, их вскрывают несколько раз в день в поисках залога, мусор разлетается и привлекает крыс.

Слишком долго, слишком много, слишком часто. Как латвийцы пьют лекарства

Азбука здоровья 18:11

0 комментариев

Латвийцы ежегодно покупают около 50 миллионов упаковок лекарств, из них 18 миллионов — безрецептурных. Такие данные в эфире TV24 программы «Uz līnijas» назвала директор Государственного агентства лекарств Индра Дрейка.

Миллион сигарет для Финляндии были задержаны в Кенгарагсе и Илгуциемсе

ЧП и криминал 17:53

0 комментариев

В рижских районах Кенгарагс и Ильгюциемс полиция изъяла у группы контрабандистов 1,2 миллиона сигарет без акцизных марок Латвии. Подозреваемые планировали реализовать товар в Финляндии. По факту возбуждено уголовное дело.

Российские МиГи приблизились к Таллину. Сегодня

Важно 17:52

0 комментариев

Три российских истребителя МиГ-31 в пятницу нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллину. Как сообщили источники, самолёты находились в небе около 12 минут, после чего для перехвата были подняты итальянские F-35, об инцинденте сообщает Politico. 

