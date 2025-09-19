Сколько стоит реконструкция Вантового моста? Претенденты определились с ценой

Эти предложения примерно на 30 миллионов евро дешевле, чем было получено в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в конкурсе на реконструкцию моста участвуют два претендента.

Объединение поставщиков «Vanšu tilts», в которое входят SIA Hanza Construction Group, SIA Tilts и SIA Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs "Vektors T", готово реконструировать мосте за 69 802 998 евро.

В свою очередь объединение «BBVA», куда входят SIA Baltijas būve, SIA Abora, латвийско-литовское совместное предприятие SIA Viadukts и полное товарищество 3A, предложило провести реконструкцию моста за 70 327 026 евро.

Как уже сообщалось, первый тендер на реконструкцию моста в прошлом году был прекращён, поскольку заявку подал только один претендент, чьё предложение превышало финансовые возможности Рижской думы. По имеющейся у агентства LETA информации, в первом конкурсе была подана заявка примерно на 100 миллионов евро.

Учитывая результаты первого закупочного конкурса, были пересмотрены и уточнены условия открытого конкурса, чтобы стимулировать больший интерес со стороны претендентов и обеспечить большую конкуренцию.

Напомним, реконструкция Вантового моста будет осуществляться по методу «проектируй и строй», что предусматривает выполнение одним подрядчиком как проектной документации, так и строительных работ, обеспечивая единый подход, согласованность и ответственность на протяжении всего срока выполнения договора.

Общий срок выполнения договора установлен до 36 месяцев, из которых до 12 месяцев отведено на проектирование, а до 24 месяцев — на строительные работы.

В Риге насчитывается 145 мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей. Часть из них уже выработала свой ресурс, это заметно уже не только по техническим показателям, но и по их внешнему виду.