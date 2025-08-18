Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сколько стоит первоклассник родителям в Латвии?

Редакция PRESS 18 августа, 2025 17:19

Новости Латвии 0 комментариев

До 1 сентября остаются считаные недели, и родители в Латвии активно готовят детей к учебному году. Больше всего волнуются те, чьи дети идут в школу впервые. По данным эксперта Финансового института Swedbank Эвии Кропы, средняя стоимость подготовки первоклассника составляет от 100 до 120 евро. Эта сумма держится стабильно уже более пяти лет и даже иногда была выше.

Однако речь идёт о так называемом «бюджетном наборе»: самые дешёвые канцелярские товары, школьный рюкзак и спортивная форма. Стол, письменные принадлежности и сменная обувь предполагается брать из того, что уже есть дома. Сэкономить помогают сезонные скидки в супермаркетах и грамотное планирование покупок.

Тем не менее именно родители первоклассников чаще всего рискуют потратить больше, чем нужно. «Подготовка к школе — это не только практический, но и эмоциональный процесс. Родителям хочется купить ребёнку всё самое лучшее, и нередко приобретаются вещи, которые так и остаются невостребованными», — отмечает Кропа. Её совет: покупать минимум, а остальное докупать в течение года, чтобы избежать лишних расходов.

Ситуация в соседних странах отличается. В Литве подготовка к школе обходится примерно в 370 евро — там требуется форма и рабочие тетради. В Эстонии требования школ проще, и итоговые траты ниже. «Чем больше требований, тем больше нагрузка на семейный бюджет», — поясняет эксперт.

 

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

