Сколько стоит первоклассник родителям в Латвии?

Однако речь идёт о так называемом «бюджетном наборе»: самые дешёвые канцелярские товары, школьный рюкзак и спортивная форма. Стол, письменные принадлежности и сменная обувь предполагается брать из того, что уже есть дома. Сэкономить помогают сезонные скидки в супермаркетах и грамотное планирование покупок.

Тем не менее именно родители первоклассников чаще всего рискуют потратить больше, чем нужно. «Подготовка к школе — это не только практический, но и эмоциональный процесс. Родителям хочется купить ребёнку всё самое лучшее, и нередко приобретаются вещи, которые так и остаются невостребованными», — отмечает Кропа. Её совет: покупать минимум, а остальное докупать в течение года, чтобы избежать лишних расходов.

Ситуация в соседних странах отличается. В Литве подготовка к школе обходится примерно в 370 евро — там требуется форма и рабочие тетради. В Эстонии требования школ проще, и итоговые траты ниже. «Чем больше требований, тем больше нагрузка на семейный бюджет», — поясняет эксперт.