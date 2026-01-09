Сколько стоит гренландец? «От 10 000 до 100 000 долларов»: США обсуждают подкуп

По словам источников агентства, американские чиновники, включая сотрудников Белый дом, обсуждали вариант единовременных выплат в размере от 10 000 до 100 000 долларов на человека. Точные суммы и механизм реализации пока не определены. Идея рассматривается как один из способов убедить население острова поддержать отделение от Дания и возможное присоединение к США.

В понедельник госсекретарь Марко Рубио сообщил лидерам Конгресса, что Трамп по-прежнему намерен добиться приобретения Гренландии, а жесткая риторика используется как инструмент давления на Данию с целью начала переговоров.

В Белом доме, по данным Reuters, обсуждается сразу несколько сценариев. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт не исключила и силовой вариант, заявив, что президент и его команда рассматривают разные способы достижения этой внешнеполитической цели и что использование вооруженных сил США остается в распоряжении главнокомандующего.

При этом идея прямых выплат может восприниматься как чрезмерно транзакционная и унизительная для жителей Гренландии, которые давно обсуждают экономическую зависимость от Дании и перспективы полной независимости. Согласно опросу 2025 года, 56% жителей острова готовы поддержать независимость, 28% выступают против.

В то же время 85% респондентов в том же опросе заявили, что не поддерживают превращение Гренландии в часть США. В ответ на запрос Reuters о комментариях по поводу обсуждений возможной покупки острова Белый дом сослался на ранее сделанные заявления Ливитт и Рубио.