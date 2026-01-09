Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сколько стоит гренландец? «От 10 000 до 100 000 долларов»: США обсуждают подкуп

Редакция PRESS 9 января, 2026 16:39

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность прямых выплат жителям Гренландия в рамках сценариев, связанных с потенциальным присоединением острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждениями.

По словам источников агентства, американские чиновники, включая сотрудников Белый дом, обсуждали вариант единовременных выплат в размере от 10 000 до 100 000 долларов на человека. Точные суммы и механизм реализации пока не определены. Идея рассматривается как один из способов убедить население острова поддержать отделение от Дания и возможное присоединение к США.

В понедельник госсекретарь Марко Рубио сообщил лидерам Конгресса, что Трамп по-прежнему намерен добиться приобретения Гренландии, а жесткая риторика используется как инструмент давления на Данию с целью начала переговоров.

В Белом доме, по данным Reuters, обсуждается сразу несколько сценариев. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт не исключила и силовой вариант, заявив, что президент и его команда рассматривают разные способы достижения этой внешнеполитической цели и что использование вооруженных сил США остается в распоряжении главнокомандующего.

При этом идея прямых выплат может восприниматься как чрезмерно транзакционная и унизительная для жителей Гренландии, которые давно обсуждают экономическую зависимость от Дании и перспективы полной независимости. Согласно опросу 2025 года, 56% жителей острова готовы поддержать независимость, 28% выступают против.

В то же время 85% респондентов в том же опросе заявили, что не поддерживают превращение Гренландии в часть США. В ответ на запрос Reuters о комментариях по поводу обсуждений возможной покупки острова Белый дом сослался на ранее сделанные заявления Ливитт и Рубио.

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике
Поддерживать Венесуэлу = поддерживать Россию: юные Нацблоковцы шокированы публичной акцией
Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?
В ЕС хотят запретить салюты: Нидерланды готовы нажать на стоп

Новый год без оглушительных взрывов может стать реальностью для всё большего числа европейцев. Нидерланды, как ожидается, присоединятся к Ирландии и запретят большую часть потребительских фейерверков уже до конца 2026 года.

19 тысяч за вековой дуб. Экс-глава стройуправления Марупе оштрафована

Рижский районный суд признал бывшую главу строительного управления Марупеского края Айду Скалбергу виновной и назначил ей денежный штраф в размере 7800 евро, а также обязал выплатить государству компенсацию за ущерб окружающей среде в размере 11 008 евро. Дело связано с выдачей разрешения на строительство рядного дома в Марупе рядом с охраняемым вековым дубом, который впоследствии был срублен.

В Риге открыли новый променад на улице Мукусалас

Открытый в пятницу променад на улице Мукусалас обеспечит долговечность одной из ключевых транспортных артерий Риги, заявил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис. По его словам, проект стал выгодой для жителей города, городской среды и транспортной инфраструктуры.

Добыча нефти в России резко упала из-за санкций США. Ниже квоты ОПЕК+

В декабре российские нефтяные компании были вынуждены существенно сократить добычу на фоне санкций администрации Дональд Трамп, которые осложнили продажи нефти ключевым покупателям Кремля - Индии и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, засекреченной правительством России с 2022 года.

Трамп готов ввести новые «адские» санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает двухпартийный законопроект Конгресса о санкциях против России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в четверг, 8 января.

Что даст жителям возможный выход Rīgas namu pārvaldnieks на биржу?

В Rīgas namu pārvaldnieks прокомментировали обсуждения о возможном выходе предприятия на биржу. Поводом стали разговоры о том, что самоуправление рассматривает изменение своего участия в компании.

