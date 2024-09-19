Сколько денег выделят на укрепление безопасности Латвии в 2025 году?

В проекте бюджета также должно быть предусмотрено дополнительное финансирование для обеспечения выполнения постановлений Конституционного суда, для независимых учреждений и мер, связанных с изменениями налоговой политики.

В целом в 2025 году на приоритетные меры планируется выделить 474,4 млн евро, в 2026 году - 475,2 млн евро, в 2027 году - 487,8 млн евро, в 2028 году - 428,9 млн евро.

Для того чтобы найти средства в размере 474,4 млн евро на приоритетные меры в следующем году, Минфин предлагает компенсационные меры - расходы общественного сектора будут сокращены на 330,7 млн евро, а поступления в бюджет увеличатся почти на 156,8 млн евро.

Как заявил министр финансов Арвилс Ашераденс, найден способ удовлетворить потребности страны по укреплению внутренней и внешней безопасности и реализовать приоритетные меры Министерства обороны, Министерства внутренних дел и в сфере кибербезопасности. В условиях, когда Европейский центральный банк продолжает политику сдерживания инфляции и экономика страны развивается медленнее, изменения в политике налогообложения рабочей силы станут дополнительным стимулом для экономического роста.

Для мер независимых учреждений в 2025 году запланировано 3,6 млн евро, а для выполнения решений Конституционного суда и законов - почти 37 млн евро. Из них 30 млн евро предназначены для повышения зарплат учителей, а 6,4 млн евро - для поддержки повышения минимального дохода.

Из 284,3 млн евро, предназначенных для приоритетных мер в сфере безопасности, 167,4 млн евро предусмотрены для Министерства внутренних дел, в том числе для продления усиленного режима охраны границы.

90,3 млн евро планируется выделить на приоритетные меры Министерства обороны, в том числе 50 млн евро предназначены для поддержки Украины.

Для деятельности Службы госбезопасности предусмотрено дополнительно 5 млн евро и столько же - для Бюро по защите Сатверсме.

Предложения по изменению налогов на рабочую силу предусматривают, что у 95% работающих нетто-доходы увеличатся, при этом наибольшее увеличение коснется работников с зарплатой до 2500 евро. С учетом того, что планируемые изменения в налоговой политике окажут влияние на бюджеты самоуправлений, для них предусмотрены специальные дотации в размере почти 149,6 млн евро.

Кроме того, предусмотрены и другие компенсационные меры, такие как сокращение расходов в госсекторе за счет ограничения роста зарплат выборных и назначаемых Сеймом должностных лиц (2,6 млн евро), расходов министерств и других центральных учреждений (50 млн евро). Еще 35 млн евро найдено в результате пересмотра расходов совокупного бюджета и почти 16 млн евро - при пересмотре специального бюджета.

Утвердить проект госбюджета на 2025 год и бюджетные рамки на 2025-2027 годы Кабинет министров планирует 14 октября, а в Сейм пакет бюджетных законопроектов будет подан 15 октября.