Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Сколько денег выделят на укрепление безопасности Латвии в 2025 году?

Редакция PRESS 19 сентября, 2024 12:41

Новости Латвии 0 комментариев

На приоритетные меры, связанные с безопасностью государства, в 2025 году планируется выделить 284,3 млн евро, говорится в информационном докладе Министерства финансов о приоритетных мерах при разработке проекта госбюджета, который в четверг рассматривает правительство.

В проекте бюджета также должно быть предусмотрено дополнительное финансирование для обеспечения выполнения постановлений Конституционного суда, для независимых учреждений и мер, связанных с изменениями налоговой политики.

В целом в 2025 году на приоритетные меры планируется выделить 474,4 млн евро, в 2026 году - 475,2 млн евро, в 2027 году - 487,8 млн евро, в 2028 году - 428,9 млн евро.

Для того чтобы найти средства в размере 474,4 млн евро на приоритетные меры в следующем году, Минфин предлагает компенсационные меры - расходы общественного сектора будут сокращены на 330,7 млн евро, а поступления в бюджет увеличатся почти на 156,8 млн евро.

Как заявил министр финансов Арвилс Ашераденс, найден способ удовлетворить потребности страны по укреплению внутренней и внешней безопасности и реализовать приоритетные меры Министерства обороны, Министерства внутренних дел и в сфере кибербезопасности. В условиях, когда Европейский центральный банк продолжает политику сдерживания инфляции и экономика страны развивается медленнее, изменения в политике налогообложения рабочей силы станут дополнительным стимулом для экономического роста.

Для мер независимых учреждений в 2025 году запланировано 3,6 млн евро, а для выполнения решений Конституционного суда и законов - почти 37 млн евро. Из них 30 млн евро предназначены для повышения зарплат учителей, а 6,4 млн евро - для поддержки повышения минимального дохода.

Из 284,3 млн евро, предназначенных для приоритетных мер в сфере безопасности, 167,4 млн евро предусмотрены для Министерства внутренних дел, в том числе для продления усиленного режима охраны границы.

90,3 млн евро планируется выделить на приоритетные меры Министерства обороны, в том числе 50 млн евро предназначены для поддержки Украины.

Для деятельности Службы госбезопасности предусмотрено дополнительно 5 млн евро и столько же - для Бюро по защите Сатверсме.

Предложения по изменению налогов на рабочую силу предусматривают, что у 95% работающих нетто-доходы увеличатся, при этом наибольшее увеличение коснется работников с зарплатой до 2500 евро. С учетом того, что планируемые изменения в налоговой политике окажут влияние на бюджеты самоуправлений, для них предусмотрены специальные дотации в размере почти 149,6 млн евро.

Кроме того, предусмотрены и другие компенсационные меры, такие как сокращение расходов в госсекторе за счет ограничения роста зарплат выборных и назначаемых Сеймом должностных лиц (2,6 млн евро), расходов министерств и других центральных учреждений (50 млн евро). Еще 35 млн евро найдено в результате пересмотра расходов совокупного бюджета и почти 16 млн евро - при пересмотре специального бюджета.

Утвердить проект госбюджета на 2025 год и бюджетные рамки на 2025-2027 годы Кабинет министров планирует 14 октября, а в Сейм пакет бюджетных законопроектов будет подан 15 октября.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мда, тут вспомнишь русский мат: Лато Лапса переделал логотип airBaltc — получилось смешно, но до ужаса неприлично (+16)

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Читать
Загрузка

Помогла беженцам из благих побуждений: активистке теперь грозит полтора года тюрьмы

История и культура 20:00

История и культура 0 комментариев

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Читать

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать

Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

Читать

Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать