Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Скандал вокруг зарплат: в Латвии оспаривают запрет на публикацию доходов чиновников (1)

Редакция PRESS 19 июня, 2025 10:25

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии вновь разгорается скандал: Сейм собирается отменить норму об обязательной публикации зарплат чиновников. Хотя закон действует всего с февраля, комиссия по делам госуправления уже готовит поправки. Против выступают президент Эдгарс Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня — они настаивают, что закон нужно доработать, а не отменять.

Инициатор отмены: глава комиссии Олег Буров, который всегда выступал против публикации доходов. По его словам, решение принято после заключения бывшего омбудсмена о том, что закон нарушает право на неприкосновенность частной жизни. «Лучше самим отменить норму, чем дожидаться решения Конституционного суда», — заявил Буров.

Депутат Скайдрите Абрама, одна из главных сторонников прозрачности, считает такие аргументы несостоятельными: «Зарплата госслужащего — не личное дело. Публикация зарплат это нормальная практика, никаких угроз безопасности здесь нет».

Президент Ринкевич подчёркивает: «Простая отмена нормы — спорный шаг. Важно найти баланс между правом общества знать и аргументами омбудсмена». Премьер Силиня добавила, что закон требует уточнений, но саму норму нужно сохранить: «Публикация зарплат стала хорошей практикой», считает премьер.

На практике ситуация уже вызывает путаницу: министерства трактуют закон по-разному. В МИД опубликованы зарплаты 187 сотрудников, а в Минфине  только девяти.

Любопытно, что в Латвии уже был аналогичный закон, отменённый Конституционным судом в 2019 году по техническим причинам. Принятый взамен закон действует лишь несколько месяцев и вокруг уже снова ломают копья.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 27 реакций
Комментарии (1) 27 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:20 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 4 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 7 часов назад
Ночь с дождями и ветром: погода на среду
Bitnews.lv 7 часов назад
На Лиго на дорогах Латвии — один погибший, 12 пострадавших
Sfera.lv 11 часов назад
Янисы работают в 31 самоуправлении
Sfera.lv 13 часов назад
25% жителей не читают книг
Sfera.lv 15 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы (1)

Важно 18:39

Важно 1 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира (1)

Важно 18:26

Важно 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны? (1)

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 1 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах (1)

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 1 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны (1)

Важно 17:23

Важно 1 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари (1)

История и культура 17:14

История и культура 1 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык (1)

Важно 16:58

Важно 1 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать