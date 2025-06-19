Инициатор отмены: глава комиссии Олег Буров, который всегда выступал против публикации доходов. По его словам, решение принято после заключения бывшего омбудсмена о том, что закон нарушает право на неприкосновенность частной жизни. «Лучше самим отменить норму, чем дожидаться решения Конституционного суда», — заявил Буров.

Депутат Скайдрите Абрама, одна из главных сторонников прозрачности, считает такие аргументы несостоятельными: «Зарплата госслужащего — не личное дело. Публикация зарплат это нормальная практика, никаких угроз безопасности здесь нет».

Президент Ринкевич подчёркивает: «Простая отмена нормы — спорный шаг. Важно найти баланс между правом общества знать и аргументами омбудсмена». Премьер Силиня добавила, что закон требует уточнений, но саму норму нужно сохранить: «Публикация зарплат стала хорошей практикой», считает премьер.

На практике ситуация уже вызывает путаницу: министерства трактуют закон по-разному. В МИД опубликованы зарплаты 187 сотрудников, а в Минфине только девяти.

Любопытно, что в Латвии уже был аналогичный закон, отменённый Конституционным судом в 2019 году по техническим причинам. Принятый взамен закон действует лишь несколько месяцев и вокруг уже снова ломают копья.