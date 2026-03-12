Скандал в Германии: осуждённому неонацисту пытаются вернуть гендер через.. суд

Редакция PRESS 12 марта, 2026 12:34

Всюду жизнь

Необычное дело рассматривают власти немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт. Районная администрация Мерзебурга обратилась в суд с требованием пересмотреть запись о смене гендера у осуждённого праворадикального активиста.

Речь идёт о Марле-Свени Либих. Ранее этот человек был известен как Свен Либих.

В 2023 году суд приговорил его к 18 месяцам тюрьмы за разжигание ненависти. Немецкие медиа называют его неонацистом.

Но вскоре после этого произошёл неожиданный поворот.

В 2024 году, сразу после вступления в силу нового закона о самоопределении, Либих официально изменил гендер и имя, став Марлой-Свеньей. После этого было заявлено требование отбывать наказание в женской тюрьме.

Судебная система это требование удовлетворила.

Однако к моменту начала отбывания наказания в августе 2025 года осуждённая в колонию не явилась. С тех пор человек находится в розыске и, предположительно, за пределами Германии.

Тем временем у местных властей возникли сомнения в том, что смена гендера была искренней. В администрации считают, что в данном случае новый закон о самоопределении мог быть использован для провокации и дискредитации государства.

По данным немецких СМИ, в одном из последних заявлений Либих сообщил, что теперь идентифицирует себя как небинарную персону.

При этом журналисты напоминают, что ещё несколько лет назад он публично делал резкие высказывания в адрес квир-сообщества.

Теперь районная администрация пытается через суд исправить запись о смене имени и гендера.

Однако для такой процедуры, по закону, человеку может потребоваться лично явиться в ведомство или в суд.

Когда именно может начаться рассмотрение дела, пока неизвестно.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

