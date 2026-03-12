Скандал в Германии: осуждённому неонацисту пытаются вернуть гендер через.. суд

Речь идёт о Марле-Свени Либих. Ранее этот человек был известен как Свен Либих.
В 2023 году суд приговорил его к 18 месяцам тюрьмы за разжигание ненависти. Немецкие медиа называют его неонацистом.
Но вскоре после этого произошёл неожиданный поворот.
В 2024 году, сразу после вступления в силу нового закона о самоопределении, Либих официально изменил гендер и имя, став Марлой-Свеньей. После этого было заявлено требование отбывать наказание в женской тюрьме.
Судебная система это требование удовлетворила.
Однако к моменту начала отбывания наказания в августе 2025 года осуждённая в колонию не явилась. С тех пор человек находится в розыске и, предположительно, за пределами Германии.
Тем временем у местных властей возникли сомнения в том, что смена гендера была искренней. В администрации считают, что в данном случае новый закон о самоопределении мог быть использован для провокации и дискредитации государства.
По данным немецких СМИ, в одном из последних заявлений Либих сообщил, что теперь идентифицирует себя как небинарную персону.
При этом журналисты напоминают, что ещё несколько лет назад он публично делал резкие высказывания в адрес квир-сообщества.
Теперь районная администрация пытается через суд исправить запись о смене имени и гендера.
Однако для такой процедуры, по закону, человеку может потребоваться лично явиться в ведомство или в суд.
Когда именно может начаться рассмотрение дела, пока неизвестно.