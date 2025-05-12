Скандал с гражданами Латвии в Италии: чемоданы путешественников оказались набиты контрабандой

Исходя из информации, основанной на индикаторах риска, пограничники в сотрудничестве с представителями авиакомпаний "Uzbekistan Airways" и "Turkish Airlines" выявили двух граждан Латвии, которые планировали незаконную перевозку подакцизных товаров из Узбекистана в Италию транзитом через Турцию по воздуху.

Информация о лицах была передана в офис пограничной полиции итальянского аэропорта Фьюмичино, который вечером в субботу зафиксировал прибытие двух граждан Латвии из Стамбула с контрабандными сигаретами.

В общей сложности итальянские должностные лица изъяли из чемоданов и рюкзаков указанных лиц 80 000 сигарет марок "Собрание" и "Marlboro". Против лиц возбуждены административные дела в соответствии с законодательством Италии за перевозку контрабанды.

В этом году, на основании информации, предоставленной Государственной пограничной охраной правоохранительным органам других стран, уже были выявлены шесть граждан Латвии, которые пытались незаконно ввезти в Европейский союз и Великобританию 263 000 сигарет.