Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Ситуация с квотами хорошая, дополнительных денег не требуется: Министерство здравоохранения (2)

© LETA 5 сентября, 2024 15:51

Новости Латвии 2 комментариев

X

В этом году дополнительного финансирования на оплату услуг медицинским учреждениям не предусмотрено, поэтому они должны оказывать услуги в соответствии с реальными возможностями и предусмотренным договором государственным финансированием, сообщили представители Министерства здравоохранения и Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

Как заявил парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульскис, нынешняя тенденция в предоставлении амбулаторных и стационарных медицинских услуг положительная. В целом ситуация хорошая, и в первой половине этого года не было серьезных переработок.

По этой причине не планируется выделять дополнительные средства больницам. Директор НСЗ Арис Каспаранс отметил, что дополнительное финансирование, уже выделенное в начале этого года, значительно превышает 140 миллионов евро, выделенных за тот же период прошлого года.

Представители НСЗ также подчеркнули важность планирования финансирования на 12-месячный период.

"Нельзя допустить, чтобы в начале года предоставлялось больше услуг, а в конце - меньше. Поэтому мы больше следим за выполнением, чтобы не возникало непропорциональной ситуации, когда поступают сообщения о том, что та или иная лечебная услуга недоступна", - сказал Каспаранс.

Директор департамента медицинских услуг НСЗ Алда Рейника сообщила, что в период с 2019 по 2024 год общее финансирование услуг увеличилось почти на 500 миллионов евро.

По ее словам, утверждения медицинских учреждений о том, что все средства уже израсходованы, не имеют под собой оснований, поскольку каждый месяц медицинские учреждения получают 1/12 часть от общего объема финансирования. Таким образом, запланированное на год финансирование не исчерпано, поэтому медицинские учреждения должны оказывать услуги до конца года за счет выделенных средств.

Она отметила, что на некоторые услуги распространяется лимит или "квота", а другие оплачиваются в зависимости от фактического количества оказанных услуг.

Переработки возникают, когда медицинские учреждения не соблюдают запланированное на год государственное финансирование. Самые большие переработки возникают по таким услугам, как общая хирургия, оториноларингология, реабилитация, гинекология.

В то же время представители службы подчеркнули, что наивно ожидать полного исчезновения очередей на услуги.

Проблема зачастую вызвана "искусственными очередями" - почти 20% пациентов не приходят на прием, тем самым удлиняя очередь и создавая даже тройные записи в разных медицинских учреждениях.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 3 реакций
Комментарии (2) 3 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мда, тут вспомнишь русский мат: Лато Лапса переделал логотип airBaltc — получилось смешно, но до ужаса неприлично (+16) (2)

Важно 20:03

Важно 2 комментариев

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Читать
Загрузка

Помогла беженцам из благих побуждений: активистке теперь грозит полтора года тюрьмы (2)

История и культура 20:00

История и культура 2 комментариев

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Читать

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро (2)

Мир 18:54

Мир 2 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать

Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине? (2)

Мир 18:44

Мир 2 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься (2)

Важно 18:22

Важно 2 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов (2)

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 2 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

Читать

Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием (2)

Важно 18:13

Важно 2 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать