Несмотря на рост цен на мировых рынках энергоресурсов, тарифы на тепловую энергию в Латвии до сих пор в основном оставались стабильными. Этому способствовала как диверсификация топлива, так и ранее заключенные предприятиями долгосрочные договоры. В то же время ситуация у предприятий различается — у некоторых цены зафиксированы заранее, а другие закупают топливо по текущим рыночным ценам.

С начала года средний тариф на тепловую энергию в Латвии вырос на 3%, достигнув в августе 84,81 евро за МВт·ч. В свою очередь, в 10 крупнейших городах Латвии, которые охватывают более 85% потребителей тепловой энергии, средний тариф с начала года вырос на 2,2% — до 77,59 евро за МВт·ч.

МКЭ указывает, что ситуация с газоснабжением в настоящее время стабильна. В Инчукалнское хранилище к 11 августа было закачано 11,2 тераватт-часа (ТВт·ч) природного газа, что уже превышает среднее потребление Латвии в отопительный сезон. Закачка продолжается по плану, и в сентябре также запланированы поставки сжиженного природного газа (СПГ) с терминала в Инкоо.