Министр климата и энергетики Янис Витенбергс (Национальное объединение) на этой неделе встретился с представителями латвийских предприятий теплоснабжения, чтобы оценить готовность отрасли к зиме, доступность энергоресурсов и возможное влияние на тарифы.
МКЭ отмечает, что по сравнению с энергетическим кризисом 2022 года отрасль централизованного теплоснабжения Латвии в настоящее время гораздо лучше подготовлена к отопительному сезону. В последние годы, в том числе при государственной поддержке, предприятия теплоснабжения диверсифицировали используемые энергоресурсы и все чаще заменяют ископаемое топливо биомассой. В настоящее время более половины тепловой энергии в Латвии производится из возобновляемых энергоресурсов.
Цена на щепу за год выросла с 19,52 евро за мегаватт-час (МВт·ч) до примерно 30 евро за МВт·ч, в то время как цена на природный газ сейчас составляет около 60 евро за МВт·ч. Хотя энергоресурсы подорожали, до сих пор их влияние на тарифы на тепловую энергию было сравнительно небольшим.
Несмотря на рост цен на мировых рынках энергоресурсов, тарифы на тепловую энергию в Латвии до сих пор в основном оставались стабильными. Этому способствовала как диверсификация топлива, так и ранее заключенные предприятиями долгосрочные договоры. В то же время ситуация у предприятий различается — у некоторых цены зафиксированы заранее, а другие закупают топливо по текущим рыночным ценам.
С начала года средний тариф на тепловую энергию в Латвии вырос на 3%, достигнув в августе 84,81 евро за МВт·ч. В свою очередь, в 10 крупнейших городах Латвии, которые охватывают более 85% потребителей тепловой энергии, средний тариф с начала года вырос на 2,2% — до 77,59 евро за МВт·ч.
МКЭ указывает, что ситуация с газоснабжением в настоящее время стабильна. В Инчукалнское хранилище к 11 августа было закачано 11,2 тераватт-часа (ТВт·ч) природного газа, что уже превышает среднее потребление Латвии в отопительный сезон. Закачка продолжается по плану, и в сентябре также запланированы поставки сжиженного природного газа (СПГ) с терминала в Инкоо.
Доступность древесного топлива также достаточна. Производственные мощности по производству щепы в Латвии способны обеспечить потребности местного рынка.
Также доступны механизмы поддержки для людей, которые больше всего нуждаются в помощи, в том числе поддержка защищенных потребителей электроэнергии и жилищное пособие, а в случае резкого роста цен на энергоресурсы возможно задействовать и целевую систему компенсации.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.