Недавно неоднократно происходили провокации со стороны военно-воздушных сил государства-агрессора в воздушном пространстве НАТО – на более чем 10 минут они вторгались на территорию Эстонии и приближались к границе Латвии, на что в ответ поднимались в воздух истребители НАТО.

VDD внимательно следит за происходящим и делает вывод – ситуация действительно напряжённая.

«В данный момент ситуация с безопасностью в стране крайне хрупкая. Россия уже несколько лет направляет против нас провокации и атаки гибридного характера. Они направлены против всех европейских стран», – отметил руководитель VDD Нормундс Межвиетс.

Как общество оценивает это заявление VDD?

GF: Можно подумать, что мы и так не знаем: железнодорожные пути советского стандарта у границы с РФ до сих пор работают, автобусное сообщение с Россией налажено лучше, чем междугороднее, а обнаруженные денежные потоки сразу оправдываются «потерянными рабочими местами»...

Дайнис: Есть одна причина, по которой союзники, будь то НАТО или не НАТО, придут нам на помощь защищать нашу землю. Им выгоднее бить русских на нашей территории, чем у себя дома. Надеюсь, именно этот фактор будет решающим.

Каспарс: Если в политике назревают скандалы… вылезает кто-то с громким заявлением.

Густс: Тогда почему у нас граница открыта?