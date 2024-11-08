Синоптики рассказали, к чему готовиться в субботу

В некоторых регионах возможен туман, будет дуть западный ветер.
Температура воздуха ночью и днем составит +4...+9 градусов.
В Риге также возможен моросящий дождь, а температура воздуха составит +6...+8 градусов.
В субботу в Латвии ожидается пасмурная погода, местами пройдет моросящий дождь, прогнозируют синоптики.
В некоторых регионах возможен туман, будет дуть западный ветер.
Температура воздуха ночью и днем составит +4...+9 градусов.
В Риге также возможен моросящий дождь, а температура воздуха составит +6...+8 градусов.
"Я могу рассказать Ольге Князевой из LR4 и ее слушателям, какова «судьба» русского государственного языка в Латвии - его судьба быть языком кухни. - отреагировала Ланга на тему очередного выпуска программы "Открытый разговор" - "Судьба русского языка в Латвии".
"Я могу рассказать Ольге Князевой из LR4 и ее слушателям, какова «судьба» русского государственного языка в Латвии - его судьба быть языком кухни. - отреагировала Ланга на тему очередного выпуска программы "Открытый разговор" - "Судьба русского языка в Латвии".
Рижский русский театре имени Михаила Чехова поставил на своей сцене нетленную классику - мольеровского «Тартюфа». Это история о человеке, который может без всякой магии подчинить себе разум другого человека. И попавший под его влияние начинает вытворять такое, чего и сам представить раньше не мог.
Рижский русский театре имени Михаила Чехова поставил на своей сцене нетленную классику - мольеровского «Тартюфа». Это история о человеке, который может без всякой магии подчинить себе разум другого человека. И попавший под его влияние начинает вытворять такое, чего и сам представить раньше не мог.
Политолог Юргис Лиепниекс прогнозирует, что на выборах в Рижскую думу победит партия Шлесерса. И это произойдет потому, что в обществе накопилось слишком много гнева, объяснил он в программе «Kārtības rullis» телеканала TV24.
Политолог Юргис Лиепниекс прогнозирует, что на выборах в Рижскую думу победит партия Шлесерса. И это произойдет потому, что в обществе накопилось слишком много гнева, объяснил он в программе «Kārtības rullis» телеканала TV24.
Марцис на портале La.lv пишет: Я хотел бы поделиться своим опытом о нечеловеческих условиях работы «call-оператора» в компании TET. Я проработал в этой компании полтора года. Я обслуживал проекты «1188» и «Rīgas namu pārvaldnieks».
Итак, колл-центр - это не офисная работа, где можно в любой момент встать, сделать зарядку, отдохнуть или немного прогуляться по офису.
Марцис на портале La.lv пишет: Я хотел бы поделиться своим опытом о нечеловеческих условиях работы «call-оператора» в компании TET. Я проработал в этой компании полтора года. Я обслуживал проекты «1188» и «Rīgas namu pārvaldnieks».
Итак, колл-центр - это не офисная работа, где можно в любой момент встать, сделать зарядку, отдохнуть или немного прогуляться по офису.
Можно ли после перенесенной тяжелой болезни получить путевку в санаторий (реабилитационный центр) – бесплатно или хотя бы со скидкой? Имеют ли льготы на лечебную реабилитацию инвалиды, пенсионеры, другие тяжелобольные и страдающие хроническими заболеваниями люди? В новой подборке полезной информации - ответы на вопросы о медицинской реабилитации...
Можно ли после перенесенной тяжелой болезни получить путевку в санаторий (реабилитационный центр) – бесплатно или хотя бы со скидкой? Имеют ли льготы на лечебную реабилитацию инвалиды, пенсионеры, другие тяжелобольные и страдающие хроническими заболеваниями люди? В новой подборке полезной информации - ответы на вопросы о медицинской реабилитации...
«Поправка к закону, согласно которой с жителей, являющихся совладельцами земли и домов, будет взиматься 15 евро за получение платежных извещений, остается в силе. Что такого ужасно тяжелого делает государство, что люди вынуждены платить по 15 евро за каждый автоматический счет? – вопрошает Марис Краутманис в «Неаткариге».
«Поправка к закону, согласно которой с жителей, являющихся совладельцами земли и домов, будет взиматься 15 евро за получение платежных извещений, остается в силе. Что такого ужасно тяжелого делает государство, что люди вынуждены платить по 15 евро за каждый автоматический счет? – вопрошает Марис Краутманис в «Неаткариге».