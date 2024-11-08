Синоптики рассказали, к чему готовиться в субботу

Марцис на портале La.lv пишет: Я хотел бы поделиться своим опытом о нечеловеческих условиях работы «call-оператора» в компании TET. Я проработал в этой компании полтора года. Я обслуживал проекты «1188» и «Rīgas namu pārvaldnieks».

Итак, колл-центр - это не офисная работа, где можно в любой момент встать, сделать зарядку, отдохнуть или немного прогуляться по офису.