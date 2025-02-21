Синоптики поделились прогнозом на субботу

В Риге в последнюю субботу февраля ожидается облачная погода, возможны небольшие осадки. Ветер будет дуть умеренно с юга. Температура воздуха ночью составит -3 градуса, а днем будет не выше нуля.
При умеренном южном ветре температура воздуха ночью составит 0-6 градусов, в Латгалии - до -10 градусов. Дневные максимальные температуры ожидаются от +1...+2 градусов в Курземе до -4 градусов в восточных районах.
В Риге в последнюю субботу февраля ожидается облачная погода, возможны небольшие осадки. Ветер будет дуть умеренно с юга. Температура воздуха ночью составит -3 градуса, а днем будет не выше нуля.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич обещает "действовать на нервы правительству", чтобы в бюджете на следующий год были предусмотрены средства на решение демографических проблем,. Об он заявил в пятницу на встрече с политиками и экспертами в области демографии.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич обещает "действовать на нервы правительству", чтобы в бюджете на следующий год были предусмотрены средства на решение демографических проблем,. Об он заявил в пятницу на встрече с политиками и экспертами в области демографии.
Страны "большой семерки" испытывают трудности с согласованием коммюнике на фоне раскола между США и Европой. Из текста уже удалены упоминания об атлантической интеграции Украины и "незаконности" российского вторжения.
Страны "большой семерки" испытывают трудности с согласованием коммюнике на фоне раскола между США и Европой. Из текста уже удалены упоминания об атлантической интеграции Украины и "незаконности" российского вторжения.
Президент США Дональд Трамп выдвинул Европе ультиматум: в течение трех недель договориться об условиях капитуляции Украины, в противном случае США выведут свои вооруженные силы из Европы, сообщает издание Newsweek, ссылаясь на депутата Европарламента Мику Аалтолу.
Президент США Дональд Трамп выдвинул Европе ультиматум: в течение трех недель договориться об условиях капитуляции Украины, в противном случае США выведут свои вооруженные силы из Европы, сообщает издание Newsweek, ссылаясь на депутата Европарламента Мику Аалтолу.
Национальное объединение подало в Сейм законопроект о запрете пассажирских перевозок в Россию и Белоруссию и обратно, сообщает ЛЕТА. Инициатива партии появилась в тот момент, когда в Сейме уже рассматривается вопрос о запрете туристическим операторам организовывать поездки в эти страны.
Национальное объединение подало в Сейм законопроект о запрете пассажирских перевозок в Россию и Белоруссию и обратно, сообщает ЛЕТА. Инициатива партии появилась в тот момент, когда в Сейме уже рассматривается вопрос о запрете туристическим операторам организовывать поездки в эти страны.
«Одиозная личность господина Трампа выпадает из сложившегося стиля политической деятельности. Администрация Трампа настолько неопытна, что найти в ней «взрослого» человека непросто», - заявил в интервью «Неаткариге» директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис. Приводим выдержки из него.
«Одиозная личность господина Трампа выпадает из сложившегося стиля политической деятельности. Администрация Трампа настолько неопытна, что найти в ней «взрослого» человека непросто», - заявил в интервью «Неаткариге» директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис. Приводим выдержки из него.
Кадровые изменения не укрепят правительство во главе с Эвикой Силиней («Новое Единство») и не улучшат его способность к сотрудничеству, заявила политолог Лелде Метла-Розентале в интервью Латвийскому радио, пишет LSM+.
Кадровые изменения не укрепят правительство во главе с Эвикой Силиней («Новое Единство») и не улучшат его способность к сотрудничеству, заявила политолог Лелде Метла-Розентале в интервью Латвийскому радио, пишет LSM+.
Несколько мам выразили обеспокоенность по поводу происходящего в дошкольном учреждении Vīnodziņa в Сабиле и обратились в передачу "Bez Tabu", чтобы сообщить о происходящем. Все связано с одним конкретным сотрудником - няней.
Несколько мам выразили обеспокоенность по поводу происходящего в дошкольном учреждении Vīnodziņa в Сабиле и обратились в передачу "Bez Tabu", чтобы сообщить о происходящем. Все связано с одним конкретным сотрудником - няней.