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Синоптики огласили прогноз на зиму: подробности по месяцам

© LETA 7 ноября, 2024 20:38

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Средняя температура воздуха в большинстве регионов Европы, в том числе в Латвии, этой зимой будет выше нормы, свидетельствуют последние прогнозы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

В середине ноября в Латвии будет преобладать повышенное атмосферное давление, поэтому сильных осадков не ожидается, но временами возможны небольшие дожди, снег и туман. Температура воздуха будет в пределах нормы.

Во второй половине месяца возможно увеличение количества осадков, образование снежного покрова и понижение температуры.

В декабре температура воздуха будет в основном выше нормы, количество осадков также может превысить норму.

Согласно прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в январе и феврале средняя температура воздуха будет выше нормы, а по количеству осадков пока нет точных прогнозов.

Наибольшие отклонения температуры от нормы в Европе зимой 2024-2025 гг. прогнозируются в Скандинавии, странах Балтии и на севере России. В Северной Европе выше вероятность превышения нормы осадков, в то время как во многих регионах Южной Европы в ближайшие месяцы количество осадков будет ниже нормы.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в этом году холоднее нормы в Латвии был только январь, а остальные месяцы были теплее обычного, в том числе сентябрь стал самым теплым осенним месяцем за всю историю метеонаблюдений.

Среднегодовая температура воздуха в Латвии в этом году может составить +8,4 градуса, что является вторым самым высоким показателем с 2020 года. Общее количество осадков в этом году пока немного ниже среднего многолетнего уровня.

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