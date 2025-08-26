Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сильнее всего этой ночью грозы ударили по Риге и Юрмале: стихия продолжить бушевать весь вторник

Редакция PRESS 26 августа, 2025 07:51

Важно 0 комментариев

Минувшей ночью, к 7 часам утра, в центре Риги выпало 40 мм осадков, что составляет половину месячной климатической нормы, сообщает метеоролог Том Брицис в Фейсбуке.

Сильнее всего стихия ударила по Риге, Юрмале и их окрестностям, поскольку именно здесь сложились наилучшие условия для развития гроз, во многом обусловленные тёплыми водами Рижского залива.

В Балтийский регион продолжают поступать прохладные воздушные массы. Их переносят северные, северо-западные ветры - через Рижский залив по максимально длинному пути. На протяжении всего этого пути облака накапливают влагу и тепло из вод Рижского залива, достигая максимальной силы на юге залива и в глубине страны, немного южнее Риги и Юрмалы.

На карте показаны грозовые разряды прошлой ночью -до 7:30 утра.

Как сообщает агентство ЛЕТА, непогода на территории Латвии продолжит властвовать и днем во вторник.

По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во вторник по всей стране продолжатся дожди.

В течение дня облачность будет переменной, во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами сильные, местами очень сильные дожди с грозами.

Будет дуть слабый до умеренного западный ветер, во время грозы порывистый. Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +13...+17 градусов.

В Риге временами проглянет солнце сквозь облака, но местами ожидаются дожди, утром — сильные дожди с грозами. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер. Воздух прогреется до +14...+16 градусов.

Обновлено: 09:25 26.08.2025
Партий много — людей мало: латвийские политики роскошно финансируются, но теряют членов
Bitnews.lv 4 минуты назад
Балтия: новую навигационную систему не одолеют «глушилки» из России
Sfera.lv 10 минут назад
США: министерству войны – быть
Sfera.lv 3 часа назад
Продюсеры обвиняют самоуправления в бесплатных праздниках
Bitnews.lv 14 часов назад
«Rīgas ūdens» планирует повысить тарифы на воду и канализацию на 14%
Bitnews.lv 15 часов назад
Граждане Латвии и Литвы при праздновании заключения партнёрства напугали вильнюсчан громкой русской музы?...
Bitnews.lv 15 часов назад
Латвия: СГД проверит стоматологов
Sfera.lv 18 часов назад
Латвия: как отловим, так и привьём
Sfera.lv 18 часов назад

Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»

Новости Латвии 09:20

Новости Латвии 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело

Важно 09:09

Важно 0 комментариев

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО)

Важно 09:05

Важно 0 комментариев

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США

Мир 08:58

Мир 0 комментариев

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток

Важно 08:53

Важно 0 комментариев

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Арестована гражданка Молдовы, оставившая младенца на улице в Кенгарагсе

Важно 08:44

Важно 0 комментариев

Суд применил в качестве меры пресечения арест к женщине, которая на прошлой неделе оставила на улице в Рижском микрорайоне Кенгарагс младенца, выяснило агентство ЛЕТА.

