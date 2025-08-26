Сильнее всего этой ночью грозы ударили по Риге и Юрмале: стихия продолжить бушевать весь вторник

Сильнее всего стихия ударила по Риге, Юрмале и их окрестностям, поскольку именно здесь сложились наилучшие условия для развития гроз, во многом обусловленные тёплыми водами Рижского залива.

В Балтийский регион продолжают поступать прохладные воздушные массы. Их переносят северные, северо-западные ветры - через Рижский залив по максимально длинному пути. На протяжении всего этого пути облака накапливают влагу и тепло из вод Рижского залива, достигая максимальной силы на юге залива и в глубине страны, немного южнее Риги и Юрмалы.

На карте показаны грозовые разряды прошлой ночью -до 7:30 утра.

Как сообщает агентство ЛЕТА, непогода на территории Латвии продолжит властвовать и днем во вторник.

По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во вторник по всей стране продолжатся дожди.

В течение дня облачность будет переменной, во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами сильные, местами очень сильные дожди с грозами.

Будет дуть слабый до умеренного западный ветер, во время грозы порывистый. Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +13...+17 градусов.

В Риге временами проглянет солнце сквозь облака, но местами ожидаются дожди, утром — сильные дожди с грозами. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер. Воздух прогреется до +14...+16 градусов.