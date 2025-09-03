«Выполняя поручение правительства и разрабатывая изменения в системе пенсий за выслугу лет для работников культуры, мы будем учитывать специфику их труда и утрату профессиональных способностей. Важно, чтобы работники культуры продолжали получать необходимую социальную защиту, чтобы культурные организации Латвии не теряли квалифицированных сотрудников и не страдала ни доступность культуры в стране, ни представительство Латвии на международном уровне, ни доходы государственного бюджета», — заявила после заседания правительства министр культуры Агнесе Лаце.

Минкульт подчеркивает, что работники культуры используют право на пенсию за выслугу лет только тогда, когда это действительно необходимо, о чём свидетельствуют как статистические данные, так и примеры и информация от отраслевых профсоюзов.

В настоящее время в Латвии пенсии за выслугу лет получают 208 артистов (балетные танцовщики, музыканты, актёры), что составляет лишь 2% от общего числа получателей таких пенсий.

Средний размер назначенной артистам пенсии составляет 761,03 евро брутто. Всего в стране пенсии за выслугу лет получают 10 306 человек, в этом году на это будет потрачено 114,76 миллиона евро из государственного бюджета, из которых на пенсии артистов приходится 1,8 миллиона евро, или 1,5 % от общих расходов.