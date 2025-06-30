Силиня перечислила, чего не коснутся сокращения бюджета: а остального — коснутся

Коалиция договорилась, что в 2026 году приоритетным комплексом мер, на которые направляются средства, являются безопасность, образование и поддержка семей, демография, подчеркнула премьер-министр.

Она добавила, что благополучие и безопасность людей не должны быть затронуты: сокращение бюджетных расходов должно в большей степени коснуться административного ресурса, способствовать уменьшению бюрократии и повышению конкурентоспособности государства.

Премьер отметила, что сейчас точно не будет поддерживаться "механическая резка", а нужны "хорошие и честные перестановки", которые снижают бюрократию, облегчают труд предпринимателей, укрепляют экономику.

Министерства еще будут искать способы экономии бюджетных средств в своих структурах, думать, как осуществить более существенную перестройку в последующие годы, чтобы "это было не просто "урезание расходов", а по сути изменился способ работы госуправления при обеспечении услуг населению".

Силиня отказалась подробно комментировать, за счет чего конкретно образуется экономия в 150 млн евро, поскольку коалиция еще продолжает работу и не идет финальный процесс подготовки бюджета.

Она отметила, что коалиция договорилась не сокращать расходы на безопасность, расходы на демографию и "Программу в школе", так как туда необходимо направить сэкономленные средства.

Как сообщалось, отраслевые министерства внесли предложения по сокращению расходов на 150 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.