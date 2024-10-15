Силиня: депутатские квоты восстановлены не будут

Депутатские квоты — это бюджетные средства, которые выделяются на предлагаемые депутатами проекты.

Как сообщил журналистам председатель комиссии по бюджету и финансам Янис Рейрс («Новое Единство»), в бюджете на 2025 год депутатские квоты не предусмотрены, но этот вопрос будет обсуждаться в коалиции.

Премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»), реагируя на высказывания Рейрса, заявила в соцсетях, что депутатские квоты не будут восстановлены, и такая договоренность была достигнута в коалиции.

«Мы установили четкие и равные условия для распределения бюджетных средств», — подчеркнула Силиня. Однако Рейрс возразил, что он не видит ничего плохого в таких квотах, так как депутаты встречаются с населением и видят потребности общества «немного по-другому».

Он также отметил, что 90% всех средств в рамках депутатских квот получает негосударственный сектор.

«Я не вижу ничего плохого в том, чтобы выделить дополнительное финансирование, например, обществу «Apeirons». Правительство работает на макроэкономическом уровне, а мы [депутаты] имеем возможность и право работать на микроуровне», — подчеркнул Рейрс.