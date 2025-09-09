«Сигнал для других стран»: в Норвегии подвели итоги выборов

На парламентских выборах в Норвегии победу одерживает правящая Рабочая партия (Ap) и ее союзники по левоцентристской коалиции. Согласно предварительным результатам голосования, опубликованным вечером в понедельник, 8 сентября, после обработки 99% бюллетеней социал-демократическая партия действующего премьер-министра Йонаса Гара Стёре получила 28,2% голосов избирателей.

Вместе с четырьмя другими партиями левого блока правительство Стёре может рассчитывать на 87 мандатов в 169-местном однопалатном парламенте (Стортинге), тогда как для большинства необходимо минимум 85 мандатов. Это означает, что Стёре, который находится у власти уже четыре года, очевидно, сохранит кресло премьера. Рабочая партия при этом не будет иметь абсолютного большинства, и ей придется полагаться на поддержку партнеров по коалиции.

"Это сигнал для других стран, что социал-демократия может победить, несмотря на волну правых сил", - заявил Стёре в ходе выступления перед сторонниками.

Правые популисты добились лучшего результата в своей истории

В то же время позиции правых усилились, хотя они, по всей видимости, и останутся в оппозиции, свидетельствуют предварительные результаты. Крупнейшей оппозиционной силой станет праволиберальная и отчасти правопопулистская Партия прогресса (FrP) во главе с Сильви Листхауг, набравшая 23,9% голосов. Это на 12,3% больше по сравнению с результатами выборов 2021 года.

"Сегодня вечером мы будем праздновать лучший результат в нашей истории, и моя цель - чтобы это было только началом", - сказала Листауг.

Следом за правыми популистами идет Консервативная партия (Høyre) под руководством бывшего премьера Эрны Сольберг, которая получила 14,6% голосов.

Право голоса на выборах, прошедших 8 сентября, имели около 4 млн граждан. Явка избирателей составила 78,9%. Окончательные результаты голосования ожидаются в ближайшие дни.

Климат и энергетика - в центре предвыборной кампании

Главными темами предвыборной кампании в Норвегии стали климат и энергетика. Добыча нефти и газа обеспечивает основные доходы страны и одновременно является главной причиной загрязнения экологии. Зеленая партия MDG, набравшая 4,7% голосов, намерена стать опорой возможного правительства Стёре, при этом она, в отличие от Рабочей партии, выступает против новых буровых проектов. Важной темой стали и цены на энергию: парламент уже решил ограничить тарифы на электроэнергию по примеру немецких мер, что должно снизить нагрузку на домохозяйства.

Поддержку социал-демократам приписывают и так называемому "эффекту Столтенберга". В феврале Стёре пригласил в кабинет бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, назначив его министром финансов. Столтенберг, занимавший пост премьер-министра Норвегии в 2000-2001 и 2005-2013 годах, по-прежнему пользуется высокой популярностью. Его возвращение произошло после выхода из коалиции Центристской партии (Sp), которая покинула правительство в начале года из-за разногласий по вопросам энергетической политики ЕС.