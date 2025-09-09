Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Сигнал для других стран»: в Норвегии подвели итоги выборов

9 сентября, 2025 12:04

Рабочая партия вместе с партнерами по коалиции может рассчитывать на 87 мандатов в норвежском парламенте, свидетельствуют предварительные результаты. Это означает, что премьер Стёре останется на посту.

На парламентских выборах в Норвегии победу одерживает правящая Рабочая партия (Ap) и ее союзники по левоцентристской коалиции. Согласно предварительным результатам голосования, опубликованным вечером в понедельник, 8 сентября, после обработки 99% бюллетеней социал-демократическая партия действующего премьер-министра Йонаса Гара Стёре получила 28,2% голосов избирателей.

Вместе с четырьмя другими партиями левого блока правительство Стёре может рассчитывать на 87 мандатов в 169-местном однопалатном парламенте (Стортинге), тогда как для большинства необходимо минимум 85 мандатов. Это означает, что Стёре, который находится у власти уже четыре года, очевидно, сохранит кресло премьера. Рабочая партия при этом не будет иметь абсолютного большинства, и ей придется полагаться на поддержку партнеров по коалиции.

"Это сигнал для других стран, что социал-демократия может победить, несмотря на волну правых сил", - заявил Стёре в ходе выступления перед сторонниками.

Правые популисты добились лучшего результата в своей истории

В то же время позиции правых усилились, хотя они, по всей видимости, и останутся в оппозиции, свидетельствуют предварительные результаты. Крупнейшей оппозиционной силой станет праволиберальная и отчасти правопопулистская Партия прогресса (FrP) во главе с Сильви Листхауг, набравшая 23,9% голосов. Это на 12,3% больше по сравнению с результатами выборов 2021 года.

"Сегодня вечером мы будем праздновать лучший результат в нашей истории, и моя цель - чтобы это было только началом", - сказала Листауг.

Следом за правыми популистами идет Консервативная партия (Høyre) под руководством бывшего премьера Эрны Сольберг, которая получила 14,6% голосов.

Право голоса на выборах, прошедших 8 сентября, имели около 4 млн граждан. Явка избирателей составила 78,9%. Окончательные результаты голосования ожидаются в ближайшие дни.

Климат и энергетика - в центре предвыборной кампании

Главными темами предвыборной кампании в Норвегии стали климат и энергетика. Добыча нефти и газа обеспечивает основные доходы страны и одновременно является главной причиной загрязнения экологии. Зеленая партия MDG, набравшая 4,7% голосов, намерена стать опорой возможного правительства Стёре, при этом она, в отличие от Рабочей партии, выступает против новых буровых проектов. Важной темой стали и цены на энергию: парламент уже решил ограничить тарифы на электроэнергию по примеру немецких мер, что должно снизить нагрузку на домохозяйства.

Поддержку социал-демократам приписывают и так называемому "эффекту Столтенберга". В феврале Стёре пригласил в кабинет бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, назначив его министром финансов. Столтенберг, занимавший пост премьер-министра Норвегии в 2000-2001 и 2005-2013 годах, по-прежнему пользуется высокой популярностью. Его возвращение произошло после выхода из коалиции Центристской партии (Sp), которая покинула правительство в начале года из-за разногласий по вопросам энергетической политики ЕС.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

