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«Сидите и не пидиди»: Семён Слепаков в новом клипе высмеял Путина через историю о рэпере P. Diddy. ВИДЕО

Редакция PRESS 4 ноября, 2024 17:01

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Эмигрировавший из России в Испанию комедийный сценарист Семён Слепаков выпустил клип на песню о рэпере P. Diddy, в которой он тонко шутит над президентом России Владимиром Путиным.

В клипе слова песни он вложил в уста президента России Путина:

"Я тут узнал что в Америке есть
Известный рэпер Пидиди.
Он вытворял полнейшую жесть,
Был он преступности лидер!

Женщин он бил ногами,
Употреблял кокаин,
И, стыдно сказать о подобном сраме -
Активно сношал мужчин!

Еще приказал он убить Тупака.
Этот мерзавец Пидиди.
Хоть это и не доказали пока,
Но уже осудили в МИДе!

А также… что там? Напомни, Дим!
А, вот! Приставал он к детям!
Размахивал перед ними своим
Черным огромным… этим!

А звезды и даже политики -

Во всем потакали Пидиди.
И вместо суровой критики
Скакали с ним в голом виде.

Беонси, Уилл Смит, Эштон Катчер -
Все приезжали к Пидиди.
Осуществлять у него на даче
Круговорот хламидий!

В общем, к чему про Пидиди
Всем вам решил рассказать я?
Чтоб каждый из вас наглядно увидел
Куда их катится Запад.

И пусть у них флоу качает
И более годный рэп.
Но ценности их мельчают
И нету духовных скреп.

Не то что у нас в России,
Не пляшут здесь в голом виде.
Здесь ценности есть святые
И Богом посланный лидер!

И люди живут прекрасно.
И нет никаких Пидиди.
А, если вы не согласны -
Сидите и не пидиди!

Сидите и не пидиди!
Сидите и не пидиди!
Иначе с вами случится то
Что с Бибером сделал Пидиди!
Сидиди и не пидиди,
Сидиди и не пидиди.

В России нет извращенцев,
Как этот мерзкий Пидиди.
Такое слыхали, к примеру,
Вы о Егоре Криде?

У нас не влияет никто деструктивно
На юное поколение.
И можно открыто и объективно
Здесь выражать свое мнение.

Можно свободно критиковать
Геев и либералов.
И этих… квадроёберов можно ругать.
И прочих транссексуалов!
И проклинать пиндосов,
И осуждать Пидиди,
Ну, а по всем остальным вопросам -
Сидите и не пидиди!

Сидите и не пидиди,
Сидите и не пидиди.
Хотите, вон, про Пидиди пидиди, а про меня не пидиди!
Сидите и не пидиди,
Сидите и не пидиди!

Кстати, у них там на Западе,
Может быть, вы не знали,
Если тебя уже сцапали -
То всё, поминай как звали.

Теперь проведет их Пидиди
За все свои преступления
Жизни остаток на нарах сидя
Без шанса на искупление.

А если б у нас в России
Этот Пидиди попался,
Направил бы он свою склонность к насилию
На освобождение Донбасса.

Назад бы вернулся героем
И сняли б с него обвинения,
И был бы Пидиди трудоустроен
В школу учителем пения!

А, может быть, вместе с Шаманом
Песни бы пел Пидиди -
На первом канале стоял крупным планом
В камуфляжном прикиде!

Пел бы Шаман – я русский
Моя кровь от отца.
Пел бы Пидиди – я тоже русский
Но с тонировкой лица.

А если б Пидиди опять изнасиловал
Или убил кого,
Тогда бы он вновь защищать Россию
Поехал на СВО.

И, кстати, возможность имеется эта
Не у одного Пидиди.
Так что, если большого желания нету
Сидите и не пидиди!

Сидите и не пидиди,
Сидите и не пидиди.
Ну, или летите отсюда туда и там сидите пидиди!
Сидите и не пидиди,
Сидите и не пидиди!

Ну что, сидите?
ХОР: Сидим, сидим!
И не пидиди?
ХОР: Мы не пидим!
Вот так и сидите!
ХОР: Так и сидим!
Вы мне не пидиди?
ХОР: Мы вам не пидим!
Ну ладно, сидите!
ХОР: Ну ладно, сидим!
Че вы там пидиди?!
ХОР: Да мы не пидим!
А то, показалось, вы что-то пидиди, но всё еще не сидите!
ХОР: Да, мы не пидим!
Ну, молодцы!
ХОР: Мы тихо сидим!
Ну вот и прекрасно!
Вот так и сидите!
ХОР: Так и сидим!
И не пидиди!
ХОР: Ну мы ж обещали!
Вообще не пидиди!
Хор: Мммммм
Совсем не пидиди!

Вот так идеально,
Прям то что надо.
И музыку выключите пожалуйста."
Вообще замечательно".

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