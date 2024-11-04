«Сидите и не пидиди»: Семён Слепаков в новом клипе высмеял Путина через историю о рэпере P. Diddy. ВИДЕО

В клипе слова песни он вложил в уста президента России Путина:

"Я тут узнал что в Америке есть

Известный рэпер Пидиди.

Он вытворял полнейшую жесть,

Был он преступности лидер!

Женщин он бил ногами,

Употреблял кокаин,

И, стыдно сказать о подобном сраме -

Активно сношал мужчин!

Еще приказал он убить Тупака.

Этот мерзавец Пидиди.

Хоть это и не доказали пока,

Но уже осудили в МИДе!

А также… что там? Напомни, Дим!

А, вот! Приставал он к детям!

Размахивал перед ними своим

Черным огромным… этим!

А звезды и даже политики -

Во всем потакали Пидиди.

И вместо суровой критики

Скакали с ним в голом виде.

Беонси, Уилл Смит, Эштон Катчер -

Все приезжали к Пидиди.

Осуществлять у него на даче

Круговорот хламидий!

В общем, к чему про Пидиди

Всем вам решил рассказать я?

Чтоб каждый из вас наглядно увидел

Куда их катится Запад.

И пусть у них флоу качает

И более годный рэп.

Но ценности их мельчают

И нету духовных скреп.

Не то что у нас в России,

Не пляшут здесь в голом виде.

Здесь ценности есть святые

И Богом посланный лидер!

И люди живут прекрасно.

И нет никаких Пидиди.

А, если вы не согласны -

Сидите и не пидиди!

Сидите и не пидиди!

Сидите и не пидиди!

Иначе с вами случится то

Что с Бибером сделал Пидиди!

Сидиди и не пидиди,

Сидиди и не пидиди.

В России нет извращенцев,

Как этот мерзкий Пидиди.

Такое слыхали, к примеру,

Вы о Егоре Криде?

У нас не влияет никто деструктивно

На юное поколение.

И можно открыто и объективно

Здесь выражать свое мнение.

Можно свободно критиковать

Геев и либералов.

И этих… квадроёберов можно ругать.

И прочих транссексуалов!

И проклинать пиндосов,

И осуждать Пидиди,

Ну, а по всем остальным вопросам -

Сидите и не пидиди!

Сидите и не пидиди,

Сидите и не пидиди.

Хотите, вон, про Пидиди пидиди, а про меня не пидиди!

Сидите и не пидиди,

Сидите и не пидиди!

Кстати, у них там на Западе,

Может быть, вы не знали,

Если тебя уже сцапали -

То всё, поминай как звали.

Теперь проведет их Пидиди

За все свои преступления

Жизни остаток на нарах сидя

Без шанса на искупление.

А если б у нас в России

Этот Пидиди попался,

Направил бы он свою склонность к насилию

На освобождение Донбасса.

Назад бы вернулся героем

И сняли б с него обвинения,

И был бы Пидиди трудоустроен

В школу учителем пения!

А, может быть, вместе с Шаманом

Песни бы пел Пидиди -

На первом канале стоял крупным планом

В камуфляжном прикиде!

Пел бы Шаман – я русский

Моя кровь от отца.

Пел бы Пидиди – я тоже русский

Но с тонировкой лица.

А если б Пидиди опять изнасиловал

Или убил кого,

Тогда бы он вновь защищать Россию

Поехал на СВО.

И, кстати, возможность имеется эта

Не у одного Пидиди.

Так что, если большого желания нету

Сидите и не пидиди!

Сидите и не пидиди,

Сидите и не пидиди.

Ну, или летите отсюда туда и там сидите пидиди!

Сидите и не пидиди,

Сидите и не пидиди!

Ну что, сидите?

ХОР: Сидим, сидим!

И не пидиди?

ХОР: Мы не пидим!

Вот так и сидите!

ХОР: Так и сидим!

Вы мне не пидиди?

ХОР: Мы вам не пидим!

Ну ладно, сидите!

ХОР: Ну ладно, сидим!

Че вы там пидиди?!

ХОР: Да мы не пидим!

А то, показалось, вы что-то пидиди, но всё еще не сидите!

ХОР: Да, мы не пидим!

Ну, молодцы!

ХОР: Мы тихо сидим!

Ну вот и прекрасно!

Вот так и сидите!

ХОР: Так и сидим!

И не пидиди!

ХОР: Ну мы ж обещали!

Вообще не пидиди!

Хор: Мммммм

Совсем не пидиди!

Вот так идеально,

Прям то что надо.

И музыку выключите пожалуйста."

Вообще замечательно".