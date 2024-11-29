Шёл из магазина и немного не рассчитал: подробности смертельного ДТП на Вентспилсском шоссе

В четверг, 28 ноября, о трагической аварии на Вентспилсском шоссе, возле магазина «Strēlnieki», напоминали только обувь в придорожной канаве и продукты, упавшие на землю в момент столкновения. Скорее всего, они были куплены в магазине прямо перед роковым ДТП.

По словам эксперта по безопасности дорожного движения Оскара Ирбитиса, в вечерние часы на данном участке шоссе очень оживленное. Он отмечает, что «поворот», о котором идет речь, не оборудован инфраструктурой, пригодной для пешеходов.

«Все пешеходы, передвигающиеся по этому участку, должны быть предельно внимательны и наблюдательны. Там, где нет тротуара, нет освещения, нужно хорошенько подумать, что, может быть, лучше купить фонарик вместо колбасы и быть видимым, вместо того, чтобы передвигаться в темноте. Может быть, даже отражатель использовать. Но нужно смотреть, светит он или нет», - объясняет Ирбитис.

Известно, что авария произошла около 18.30 вечера. На погибшем не было светоотражателей, и он пытался перейти дорогу. Это особенно опасно в темное время суток, когда водители не могут вовремя среагировать. Именно такой сценарий привел к вчерашней аварии, говорит Оскар, который отправился осматривать место происшествия после аварии.

Эта авария - очередное свидетельство безответственности пешехода, говорит Оскар Ирбитис. Эксперт по дорожному движению также призывает водителей быть внимательнее на дороге при приближении к населенным пунктам.

Госполиция начала уголовное расследование аварии на шоссе A10, выясняет обстоятельства происшествия и обращается к очевидцам с просьбой сообщить о случившемся по телефонам 67086683 или 110.