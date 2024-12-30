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Швеция готовится к возможной войне, резервируя места под погребение

Euronews 30 декабря, 2024 11:06

Мир 0 комментариев

Церковь Швеции и ведомство по гражданской обороне подсчитали, что в случае конфликта или крупного кризиса стране понадобится больше кладбищ. Землю под них начали искать похоронные бюро.

Шведские ассоциации по захоронению cкупят больше земли для могил на случай крупного кризиса или войны. Инициатива последовала за рекомендацией национального секретариата Церкви Швеции и Шведского агентства по гражданской защите и Вооруженным силам, оба института говорят о важности быть готовыми к конфликту на фоне роста региональной напряженности в отношениях с Россией и недавнего решения Швеции вступить в НАТО.

Катарина Эвенсет, старший советник Гетеборгской ассоциации погребения, уточняет, что поиск земли под кладбища - дело сложное и требующее длительных согласований. "Согласно рекомендациям, нам нужно больше земли для захоронений, в том числе в больших городах, где наблюдается дефицит площадей под могилы даже в спокойные и мирные времена", - отмечает она.

Ассоциация захоронений Гетеборга, второго по величине городе Швеции, в настоящее время ищет не менее 40 тысяч квадратных метров земли - в дополнении к 60 тысячам квадратных метров, которые необходимы для кладбищ в мирное время. Швеция два столетия придерживалась военного нейтралитета, но на фоне вторжения России в Украину изменила вектор и в марте этого года ускоренно вступила в НАТО, взяв на себя обязательства и по статье о коллективной обороне.

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Сможет ли Украина выдержать еще один год войны?

Мир 14:45

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Важно 14:21

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Синоптики обещают, что в январе в Латвию вернутся снег и мороз

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Новости Латвии 14:03

Новости Латвии 0 комментариев

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Мир 13:45

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«Красный петух» атакует: будьте осторожны с огнем в новогоднюю ночь

Важно 13:35

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Традиционно каждый год в конце декабря Государственная пожарная и спасательная служба (ГПСС) предупреждает жителей Латвии о том, что в новогоднюю ночь надо особо тщательно соблюдать правила безопасности в обращении с открытым огнем и фейерверками. Свечи на венках адвента и новогодних елках являются традиционным атрибутом праздника, равно как и праздничные фейерверки. Правда, как и в прошлом году, Полиция самоуправления будет бдительно следить, чтобы никто не запускал салюты в 23.00 по московскому времени, прославляя тем самым российскую агрессию на Украине. Но новогоднюю полночь отметить фейерверком не возбраняется. Но здесь надо все сделать правильно...

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Может ли дядя потребовать долю из полученного племянником наследства

Юридическая консультация 13:32

Юридическая консультация 0 комментариев

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"Если моя мама оставит по завещанию все свое имущество, а это четырехкомнатная квартира, моему сыну (ему 22 года), то может ли мой брат требовать себе часть или всю квартиру? Сейчас брат не против, чтобы квартира досталась моему сыну, но что, если он потом передумает? Отец умер уже давно, и мы с братом – единственные мамины наследники".

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