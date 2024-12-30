Швеция готовится к возможной войне, резервируя места под погребение

Шведские ассоциации по захоронению cкупят больше земли для могил на случай крупного кризиса или войны. Инициатива последовала за рекомендацией национального секретариата Церкви Швеции и Шведского агентства по гражданской защите и Вооруженным силам, оба института говорят о важности быть готовыми к конфликту на фоне роста региональной напряженности в отношениях с Россией и недавнего решения Швеции вступить в НАТО.

Катарина Эвенсет, старший советник Гетеборгской ассоциации погребения, уточняет, что поиск земли под кладбища - дело сложное и требующее длительных согласований. "Согласно рекомендациям, нам нужно больше земли для захоронений, в том числе в больших городах, где наблюдается дефицит площадей под могилы даже в спокойные и мирные времена", - отмечает она.

Ассоциация захоронений Гетеборга, второго по величине городе Швеции, в настоящее время ищет не менее 40 тысяч квадратных метров земли - в дополнении к 60 тысячам квадратных метров, которые необходимы для кладбищ в мирное время. Швеция два столетия придерживалась военного нейтралитета, но на фоне вторжения России в Украину изменила вектор и в марте этого года ускоренно вступила в НАТО, взяв на себя обязательства и по статье о коллективной обороне.