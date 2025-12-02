Швейцарцы отказались обязать служить женщин и облагать сверхналогом богатых соотечественников

Первую инициативу авторы называли шагом к настоящему равноправию. План был простой и смелый: каждый гражданин служит стране, вне зависимости от пола. Но эта идея встретила ледяной ветер прямой демократии. Против высказались 84 процента избирателей. Правительство заранее предупреждало, что армии столько людей просто не нужно, а расходы взлетят вдвое. Женские организации добавили, что и так несут большую часть невидимой работы в обществе и новый обязательный долг лишь усилит дисбаланс.

Второй удар пришелся по климатической инициативе, предлагавшей обложить наследства свыше 50 миллионов франков 50-процентным налогом. Авторы обещали шесть миллиардов франков в год на климатические проекты. Но 79 процентов швейцарцев решили, что это слишком высокая цена. Оппоненты предупреждали об оттоке капитала и угрозе для семейного бизнеса. Одна из парламентариев сказала прямо: «Это не налог, а налет государства».

Для активистов результат стал неожиданностью. Для Швейцарии нет. Страна редко принимает радикальные решения с первой попытки. И, как напомнила глава инициативного комитета Ноэми Ротен, некоторые идеи в Альпах дозревают десятилетиями.