Шведские банды теперь орудуют в Дании, Норвегии и Финляндии

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон встретился со своей датской коллегой, чтобы обсудить способы борьбы двух стран с ростом преступности и насилия со стороны банд. В Швеции всё чаще происходят перестрелки, и эта вспышка насилия перекинулась через границу – в Данию и Норвегию.

По словам официальных лиц, многие шведские банды вербуют подростков из неблагополучных иммигрантских кварталов.

Бандитизм в Швеции стал массовым явлением: в стране один из самых высоких в ЕС показателей преступлений с применением огнестрельного оружия на душу населения. Многим правонарушителям нет 18 лет.

В 2023 году в перестрелках погибли 53 жителя королевства – это критичный уровень для государства с 10-миллионным населением.

Проблема вновь оказалась в центре внимания после того, как стало известно, что шведские банды "расширяют свою деятельность" на Данию, Норвегию и Финляндию.

- К сожалению, сегодня существует очень тесная связь между иммиграционной политикой и ростом преступности. Потому что, когда мы смотрим на организованную преступность, когда мы смотрим на насилие, когда мы смотрим на наркотрафик, в Дании и Швеции преобладает определённый тип преступников. Речь в особенности идёт о молодых людях, приехавших не из стран Запада? - Метте Фредериксен, премьер-министр Дании.

Согласно официальным данным, с апреля 2024 года было зарегистрировано не менее 25 случаев, когда молодые шведы нанимались датчанами для совершения преступлений в Дании. При этом ими использовались пистолеты, бомбы и даже ручные гранаты. В августе Дания объявила об ужесточении пограничного контроля на границе со Швецией для борьбы с угрозой со стороны банд.

Шведское правительство также объявило, что в Стокгольме будет создан трансграничный центр, в который войдут полицейские из Финляндии, Норвегии и Дании.

Лидеры Северной Европы также обязались улучшить взаимодействие по вопросам интеграции приезжих и привлечения мигрантов, в которых действительно нуждаются принимающие страны.