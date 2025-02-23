Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 23. Февраля Завтра: Almants, Haralds
Доступность

Шутки в сторону: пенсионеры готовы выйти на улицы — протестовать против отставки Аугулиса

Редакция PRESS 23 февраля, 2025 17:15

Важно 0 комментариев

Уже сообщалось о том, что Латвийская федерация пенсионеров выразила в соцсетях свое возмущение заявлением премьера о том, что она в рамках "перезагрузки" правительства планирует отправить в отставку министра благосостояния Улдиса Аугулиса.

Судя по очередному посту этой организации в "Фейсбуке", пенсионеры настроены весьма решительно и готовы собирать подписи в защиту Аугулиса и даже выйти на улицы.

"Мы в Латвийской федерации пенсионеров получаем бесконечные отклики на сайте, по электронной почте, принимаем звонки от пенсионеров, готовых заступиться за "своего министра Аугулиса". И это понятно. Надежды были такими реальными и были близки к исполнению. Многие даже предлагают не только собрать подписи, но и "выйти на улицы". Надеемся, что здравый смысл все же победит. Удачи вам во всем, Улдис Аугулис!"

А вот пример письма, полученного федерацией:

"Добрый вечер! Прочитала новость, что г-жа Силиня требует отставки г-на Аугулиса. Я не связана с политикой, так как всю жизнь, с 1977 года, работала в секторе энергетики. Однако в этом случае не хочу молчать, так как, по-моему, г-н Аугулис сделал для удовлетворения интересов пенсионеров больше, нежели все предыдущие министры, вместе взятые. Неужели мы, пенсионеры, не сможем его защитить?! Я бы с большой охотой приняла участие в мероприятиях в его защиту. Может быть, нужно организовать в его защиту сбор подписей? Охотно приняла бы участие, если могу чем-то помочь. Хорошего вечера! Андра".

 "Вообще-то жуть уже. Пенсионеры разбушевались не на шутку. Требуют собирать подписи, выходить на улицы. Нормальные люди могут понять смену министров, если те не справляются со своими обязанностями, открыто позорятся в публичном пространстве, но никогда никто не поймет снятия реально работающего министра во имя какой-то выборочной прополки... Якобы так будет "честно"... Улдис Аугулис, вы только что приобрели высочайший из титулов - "Наш Министр", "Лучший Министр Благосостояния всех времен", носите с честью, ждем вашего возвращения!  Надеюсь, что долго ждать не придется!" - выражает поддержку Аугулису в ФБ Лиесма Калве, редактор газеты Latvijas Pensionārs (на фото).

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 24 реакций
Комментарии (0) 24 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Выборы в Германии: как там Вайдель? Предварительные результаты экзит-пулов

Важно 21:54

Важно 0 комментариев

В Германии завершилось голосование на досрочных парламентских выборах. По данным экзитполов, лидирует консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» пришла второй, показав лучший результат за свою историю. Левоцентристская Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца заняла третье место.

В Германии завершилось голосование на досрочных парламентских выборах. По данным экзитполов, лидирует консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» пришла второй, показав лучший результат за свою историю. Левоцентристская Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца заняла третье место.

Читать
Загрузка

С криком «Аллаху Акбар»: очередной теракт с ножом — на сей раз во Франции

Мир 20:47

Мир 0 комментариев

Один человек погиб и по меньшей мере двое полицейских получили серьезные ранения в результате нападения в городе Мюлуз на востоке Франции, сообщают корреспонденты Би-би-си.

Один человек погиб и по меньшей мере двое полицейских получили серьезные ранения в результате нападения в городе Мюлуз на востоке Франции, сообщают корреспонденты Би-би-си.

Читать

Агентство занятости приглашает на бесплатные курсы компьютерной грамотности; кого ждут на занятиях?

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Государственное агентство занятости (ГАЗ, NVA) приглашает подавать заявки на бесплатное обучение компьютерной грамотности.

Государственное агентство занятости (ГАЗ, NVA) приглашает подавать заявки на бесплатное обучение компьютерной грамотности.

Читать

Девочка, которую искала полиция в Иманте, найдена — она в безопасности (ФОТО) (ДОПОЛНЕНО)

Важно 19:12

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Пардаугавского управления Рижского регионального управления Госполиции получили информацию о, возможно, заблудившейся девочке в возрасте 4-5 лет, сообщает Госполиция в соцсетях.

Сотрудники Рижского Пардаугавского управления Рижского регионального управления Госполиции получили информацию о, возможно, заблудившейся девочке в возрасте 4-5 лет, сообщает Госполиция в соцсетях.

Читать

Зеленский: «Я готов покинуть пост президента ради мира в Украине или вступления в НАТО»

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

Президент Зеленский на проходящей в эти минуты пресс-конференции заявил о готовности уйти со своего поста в обмен на мир для Украины.

Президент Зеленский на проходящей в эти минуты пресс-конференции заявил о готовности уйти со своего поста в обмен на мир для Украины.

Читать

airBaltic даже не думает отказываться от русского языка: ответ на вопрос депутата

Важно 18:01

Важно 0 комментариев

Портал pietiek.com публикует ответ авиакомпании airBaltic на письмо депутата Сейма от Нацобъединения Артура Бутанса, который задал вопросы по поводу использования русского языка в компании.

Портал pietiek.com публикует ответ авиакомпании airBaltic на письмо депутата Сейма от Нацобъединения Артура Бутанса, который задал вопросы по поводу использования русского языка в компании.

Читать