Шутки в сторону: пенсионеры готовы выйти на улицы — протестовать против отставки Аугулиса

Судя по очередному посту этой организации в "Фейсбуке", пенсионеры настроены весьма решительно и готовы собирать подписи в защиту Аугулиса и даже выйти на улицы.

"Мы в Латвийской федерации пенсионеров получаем бесконечные отклики на сайте, по электронной почте, принимаем звонки от пенсионеров, готовых заступиться за "своего министра Аугулиса". И это понятно. Надежды были такими реальными и были близки к исполнению. Многие даже предлагают не только собрать подписи, но и "выйти на улицы". Надеемся, что здравый смысл все же победит. Удачи вам во всем, Улдис Аугулис!"

А вот пример письма, полученного федерацией:

"Добрый вечер! Прочитала новость, что г-жа Силиня требует отставки г-на Аугулиса. Я не связана с политикой, так как всю жизнь, с 1977 года, работала в секторе энергетики. Однако в этом случае не хочу молчать, так как, по-моему, г-н Аугулис сделал для удовлетворения интересов пенсионеров больше, нежели все предыдущие министры, вместе взятые. Неужели мы, пенсионеры, не сможем его защитить?! Я бы с большой охотой приняла участие в мероприятиях в его защиту. Может быть, нужно организовать в его защиту сбор подписей? Охотно приняла бы участие, если могу чем-то помочь. Хорошего вечера! Андра".

"Вообще-то жуть уже. Пенсионеры разбушевались не на шутку. Требуют собирать подписи, выходить на улицы. Нормальные люди могут понять смену министров, если те не справляются со своими обязанностями, открыто позорятся в публичном пространстве, но никогда никто не поймет снятия реально работающего министра во имя какой-то выборочной прополки... Якобы так будет "честно"... Улдис Аугулис, вы только что приобрели высочайший из титулов - "Наш Министр", "Лучший Министр Благосостояния всех времен", носите с честью, ждем вашего возвращения! Надеюсь, что долго ждать не придется!" - выражает поддержку Аугулису в ФБ Лиесма Калве, редактор газеты Latvijas Pensionārs (на фото).