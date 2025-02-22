«Бросаться профессионалами — большая ошибка»: Латвийская федерация пенсионеров — об отставке Аугулиса

"Благосостояние поистине самая тяжелая из отраслей народного хозяйства, о которой фактически должны заботиться все министерства полностью - каждое в отдельности и все вместе. В должности министра благосостояния редко встречаются профессионалы - такие, как многолетний глава Минблага Улдис Аугулис. Бросаться профессионалами такой пробы - большая ошибка или глубокое непонимание сложного и многогранного характера сферы благосостояния, где существенные изменения возможны только при долгой целенаправленной работе в заданном направлении. Латвийская федерация пенсионеров выражает величайшую поддержку Улдису Аугулису. Мы хорошо и тесно сотрудничаем по всем вопросам, касающимся благосостояния пенсионеров, начато конструктивное решение вопросов базовых пенсий, которое годами не двигалось с места по политической линии... Остается лишь надеяться, что оно в условиях очередной смены министров не застрянет снова на неопределенное время", - заявляет федерация.

"Недолгим было счастье, недолгой была радость... Едрена вошь! Не буду скрывать - я злюсь, как оса, из-за такого политического пасьянса! При чем тут министр благосостояния Улдис Аугулис? Следующему министру благосостояния, мол, нужно будет больше заботиться о демографии. Серьезно? Госпожа Силиня так понимает решение проблем демографии в стране? Сменят министра - и все начнут делать детей, как сумасшедшие? Если нет аргументов для смены министра, пусть так и скажут - мне велели так делать, мне просто так хочется или что-нибудь правдоподобное вроде этого", - сердится правая рука председателя Латвийской федерации пенсионеров и главный редактор Pensionāru Avīze Лиесма Калве.

"Пенсионеры уже потирали руки - теперь у нас нормальный министр, который не только слушает, но и слышит, не только обещает, но берет и делает. Причем в прекрасном тандеме с чиновниками. А теперь что? Будем сидеть и потихоньку надеяться, когда следующий политик, пестующий благосостояние, от забот о демографических показателях, может быть, когда-нибудь обратится к старикам? Кстати, именно наличие бабушек и дедушек непосредственно может улучшить демографическую ситуацию. Когда бабушки и дедушки выходили на пенсию в 50+ и им не нужно было продолжать работать, чтобы выжить, большинство с радостью принималось нянчить внуков. Дети рождались, потому что были дедушки и бабушки, которые брались их воспитывать в традициях рода. Не приходило в голову, госпожа Эвика Силиня! Если вас подлинно заботит демография, причем качественная, может быть, давайте поговорим на каком-нибудь собрании? Может быть, подготовить какое-нибудь исследование, доклад от бабушек и дедушек?" - предлагает Калве.