Штайнмайер обвинил Трампа в нарушении «устоявшихся правил»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в бесцеремонности, нарушении устоявшихся правил, партнерских отношений и доверия. "Новая американская администрация имеет отличное от нашего мировоззрение", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в пятницу, 14 февраля. Вместе с тем, заявил президент, "мы не сможем изменить это", но "должны принять и сможем с этим справиться".

По словам Штайнмайера, Трамп "не обращает внимания на устоявшиеся правила, сложившиеся партнерские отношения и доверие". Поэтому в ближайшие годы главной задачей будет сохранение идеи международного сообщества, сказал он.

Франк-Вальтер Штайнмайер добавил, что в интересах международного сообщества - добиться того, чтобы мировоззрение администрации Трампа не стало "единственной доминирующей парадигмой". "Отсутствие правил не должно стать принципом реорганизации мира", - заявил он и добавил, что демократия - "это не бизнес-модель" и не "игровая площадка для разрушения".