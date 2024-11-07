Шольц уволил министра финансов: объявлено о развале правящей коалиции

Канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, сообщил Spiegel.

Линднер был одним из ключевых членов правительства, он возглавляет Свободную демократическую партию, которая вместе с СДПГ Шольца и "Зелеными" составляла правящую коалицию.

Комментируя свое решение, Шольц заявил, что Линднер "слишком часто подрывал его доверие". По его словам Шольца, Линднер три года блокировал решения коалиции, поэтому дальнейшее сотрудничество было невозможным.

Позже вице-канцлер Германии и сопредседатель "Зеленых" Роберт Хабек заявил о распаде правящей коалиции

"Мы знаем, что у правительства "светофора" была не самая лучшая репутация, и мы часто спорили. Тем не менее, в такой день это решение кажется неправильным, почти трагическим", - заявил он.

Хабек подтвердил, что причиной распада правительства стала невозможность согласовать бюджет и возложил вину на уволенного министра. "Нам не удалось закрыть бюджетный дефицит, хотя возможные решения были на столе", - заявил он.

Сам Линднер обвинил в развале коалиции Шольц. Он заявил, что экономические предложения главы государства были "слабыми, неамбициозными и непригодными для преодоления слабого экономического роста Германии".

В начале января Шольц планирует запросить вотум доверия в Бундестаге. Если немецкие депутаты проголосуют отрицательно, то в стране в марте 2025 года проведут досрочные выборы в парламент.