Шмите-Роке призывает задуматься всех, кто делает ремонт у себя дома; в чём дело? (1)

TV24 26 октября, 2025 10:05

Важно 1 комментариев

TV24

На телеканале TV24 в программе Naudas cena генеральный директор Службы госдоходов Байба Шмите-Роке заявила, что люди нередко не осознают, что легальное строительство приносит значительную выгоду.

Она поясняет, что тем, кто строит или ремонтирует свою недвижимость, если они платят за эти услуги наличными и не требуют соответствующих документов, например, договора, при продаже в будущем, возможно, придётся заплатить налог на прирост капитала, который будет намного больше, чем в случае, если бы все работы проводились легальным образом.

Она пояснила, что в момент, когда приходится недвижимость продавать, владелец должен заплатить налог на прирост капитала - разницу между ценой покупки и продажи. Если строительство или ремонт проводились без предоставления подтверждающих документов, чеков и договоров, эти расходы невозможно доказать, и приходится платить налог с полной стоимости недвижимости.

Генеральный директор СГД призывает население обдумать последствия, прежде чем строить или ремонтировать дом и платить строителям на руки: "Задумайтесь, те, кто теперь делает ремонт. Если вы сейчас заплатите НДС, то, чего от вас потребует строитель, то сумма налога будет меньше, чем 25,5% от прироста капитала".

Однако экономист, председатель партии "Развитию Латвии" и бывший глава VARAM (2019-2020) Юрис Пуце отметил в эфире, что у этой системы есть и теневая сторона: легальное строительство иногда может означать более высокие расходы. "Есть один минус. Если ты ничего не заявляешь для получения разрешения на строительство в своём частном доме в сельской местности, просто что-то строишь, ничего никуда не сдаёшь и живёшь там, ты не должен платить налог за эти помещения. Как только ты поручаешь что-то делать легально и потом легально сдаёшь, у тебя растёт налог на недвижимость, и это демотивирует", - сказал Пуце.

Уже сообщалось о том, что борьба с теневой экономикой коснётся тех, кто захочет построить себе дом побольше: если площадь дома превысит 200 кв.м, его нельзя будет строить своими силами.

Минэкономики считает, что те, кто строит большие дома, скорее всего, делают это, используя услуги бригад нелегальных строителей.

"Такие нелегальные бригады наносят вред экономике, как значительная составляющая теневой экономики, у нас есть большие опасения по поводу качества этих строений и их надёжности", - поясняет директор департамента политики строительства Минэкономики Ольга Фелдмане.

"Одно дело, что инициаторы строительства должны будут показать происхождение финансов. Но нас больше интересует именно следующий шаг - в том плане, что инициаторы строительства должны будут заключить официальный договор на строительство с учётом всех налогов, тогда и у нас будут равные условия во всей отрасли, как в частном, так и в публичном секторе", - поясняет глава Латвийской ассоциации строителей Нормунд Гринбергс.

"Мы очень долго искали эту соразмерность между доступностью жилья, возможности человека обзавестись своим жильём и, соответственно, ограничением теневой экономики", - добавила Фелдмане.

«У власти мягкие уклоняющиеся люди»: экс-президент критикует правительство (1)

Важно 13:34

Важно 1 комментариев

Бывший президент Латвии Валдис Затлерс в эфире TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum выступил с критикой работы правительства, отметив нехватку политических идей.

Бывший президент Латвии Валдис Затлерс в эфире TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum выступил с критикой работы правительства, отметив нехватку политических идей.

Строишь дом — будь добр указать, откуда средства; как это нужно будет делать (1)

Важно 13:17

Важно 1 комментариев

С 1 ноября каждое физическое лицо перед началом строительных работ будет обязано указать в Строительной информационной системе (Būvniecības informācijas sistēma, сокращённо - BIS) источник финансов на проведение этих работ, поскольку вступят в силу утверждённые правительством в апреле Правила строительства зданий.

С 1 ноября каждое физическое лицо перед началом строительных работ будет обязано указать в Строительной информационной системе (Būvniecības informācijas sistēma, сокращённо - BIS) источник финансов на проведение этих работ, поскольку вступят в силу утверждённые правительством в апреле Правила строительства зданий.

«Государство меня бросило»: история одного пациента с редким заболеванием (1)

Важно 12:50

Важно 1 комментариев

55-летний Айгарс (имя изменено) родился и вырос в Латвии, 24 года проработал в одном и том же госучреждении на благо общества. Он и теперь не сидит дома, а занимается бизнесом и исправно платит налоги, но чувствует, что государство покинуло его, предоставив самому разбираться с медицинскими проблемами, решить которые ему не под силу, сообщает портал TV3 Ziņas.

55-летний Айгарс (имя изменено) родился и вырос в Латвии, 24 года проработал в одном и том же госучреждении на благо общества. Он и теперь не сидит дома, а занимается бизнесом и исправно платит налоги, но чувствует, что государство покинуло его, предоставив самому разбираться с медицинскими проблемами, решить которые ему не под силу, сообщает портал TV3 Ziņas.

Маэстро снова на сцене! Внучка поделилась душевным роликом (ВИДЕО) (1)

Важно 12:23

Важно 1 комментариев

В субботу, 25 октября, внучка знаменитого композитора Аннамария Паула опубликовала в "Инстаграм" ролик, демонстрирующий, что Раймонд Паулс по-прежнему в отличной форме. На видео он энергичен и улыбается.

В субботу, 25 октября, внучка знаменитого композитора Аннамария Паула опубликовала в "Инстаграм" ролик, демонстрирующий, что Раймонд Паулс по-прежнему в отличной форме. На видео он энергичен и улыбается.

В парижском аэропорту задержан подозреваемый в ограблении Лувра (1)

Важно 12:00

Важно 1 комментариев

На прошлой неделе из всемирно известного музея в Париже были украдены восемь драгоценностей короны, что вызвало возмущение общественности и поставило под сомнение безопасность музея.
Подозреваемый в дерзком ограблении Лувра неделю назад был арестован, когда собирался сесть на самолет, вылетавший в Алжир. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Paris Match.

На прошлой неделе из всемирно известного музея в Париже были украдены восемь драгоценностей короны, что вызвало возмущение общественности и поставило под сомнение безопасность музея.
Подозреваемый в дерзком ограблении Лувра неделю назад был арестован, когда собирался сесть на самолет, вылетавший в Алжир. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Paris Match.

Путин: Испытали ракету «Буревестник» с ядерным двигателем (1)

Важно 11:57

Важно 1 комментариев

Владимир Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения ракеты "Буревестник" в армии РФ после успешных испытаний. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, крылатая ракета преодолела 14 000 км.

Владимир Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения ракеты "Буревестник" в армии РФ после успешных испытаний. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, крылатая ракета преодолела 14 000 км.

Ученые разработали имплант, с помощью которого ослепшие пациенты снова могут читать (1)

Важно 11:52

Важно 1 комментариев

Ученые вставили импланты в глаза слепым пациентам, и теперь они снова могут читать. Хирург из лондонской больницы Мурфилдс, сделавший эту операцию пяти людям, называет результаты эксперимента «поразительными».

Ученые вставили импланты в глаза слепым пациентам, и теперь они снова могут читать. Хирург из лондонской больницы Мурфилдс, сделавший эту операцию пяти людям, называет результаты эксперимента «поразительными».

