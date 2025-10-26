Она поясняет, что тем, кто строит или ремонтирует свою недвижимость, если они платят за эти услуги наличными и не требуют соответствующих документов, например, договора, при продаже в будущем, возможно, придётся заплатить налог на прирост капитала, который будет намного больше, чем в случае, если бы все работы проводились легальным образом.

Она пояснила, что в момент, когда приходится недвижимость продавать, владелец должен заплатить налог на прирост капитала - разницу между ценой покупки и продажи. Если строительство или ремонт проводились без предоставления подтверждающих документов, чеков и договоров, эти расходы невозможно доказать, и приходится платить налог с полной стоимости недвижимости.

Генеральный директор СГД призывает население обдумать последствия, прежде чем строить или ремонтировать дом и платить строителям на руки: "Задумайтесь, те, кто теперь делает ремонт. Если вы сейчас заплатите НДС, то, чего от вас потребует строитель, то сумма налога будет меньше, чем 25,5% от прироста капитала".

Однако экономист, председатель партии "Развитию Латвии" и бывший глава VARAM (2019-2020) Юрис Пуце отметил в эфире, что у этой системы есть и теневая сторона: легальное строительство иногда может означать более высокие расходы. "Есть один минус. Если ты ничего не заявляешь для получения разрешения на строительство в своём частном доме в сельской местности, просто что-то строишь, ничего никуда не сдаёшь и живёшь там, ты не должен платить налог за эти помещения. Как только ты поручаешь что-то делать легально и потом легально сдаёшь, у тебя растёт налог на недвижимость, и это демотивирует", - сказал Пуце.

Уже сообщалось о том, что борьба с теневой экономикой коснётся тех, кто захочет построить себе дом побольше: если площадь дома превысит 200 кв.м, его нельзя будет строить своими силами.

Минэкономики считает, что те, кто строит большие дома, скорее всего, делают это, используя услуги бригад нелегальных строителей.

"Такие нелегальные бригады наносят вред экономике, как значительная составляющая теневой экономики, у нас есть большие опасения по поводу качества этих строений и их надёжности", - поясняет директор департамента политики строительства Минэкономики Ольга Фелдмане.

"Одно дело, что инициаторы строительства должны будут показать происхождение финансов. Но нас больше интересует именно следующий шаг - в том плане, что инициаторы строительства должны будут заключить официальный договор на строительство с учётом всех налогов, тогда и у нас будут равные условия во всей отрасли, как в частном, так и в публичном секторе", - поясняет глава Латвийской ассоциации строителей Нормунд Гринбергс.

"Мы очень долго искали эту соразмерность между доступностью жилья, возможности человека обзавестись своим жильём и, соответственно, ограничением теневой экономики", - добавила Фелдмане.