Шлесерс, Клейнбергс, Ратниекс, Кирсис и Росликов: кто по опросам SKDS лидирует на выборах в Рижскую думу

Согласно опросу, в начале апреля за LPV были готовы проголосовать 11,6% респондентов, за "Прогрессивных" — 8,2% избирателей, а за Нацблок — 7% опрошенных.

Далее в рейтинге следуют: "Новое единство" (JV) — 6,2% избирателей в Риге были готовы отдать за него свои голоса, "Стабильности!" — 5,7%, "Согласие" — 5,3%, объединённый список "Суверенной власти" и "Объединения Младолатыши" (SV/AJ) — 3,9%, объединённый список "Чести служить Риге" и Союза зеленых и крестьян (GKR/СЗК) — 3,1%, "Для развития Латвии" (LA) — 2,5%, "Объединенный список" (AS) — 2,3%. Поддержка остальных партий не достигла отметки в 1%.

По сравнению с предыдущим опросом в январе, большинство партий потеряли в поддержке. В январе за LPV были готовы проголосовать 12%, за "Прогрессивных" — 10,7%, за Нацблок — 8,7%, за "Новое единство" — 6,7%, за "Стабильности!" — 5,8%, за "Согласие" — 8%, за SV/AJ — 2,2%, за GKR/СЗК — 4,4%, за LA — 2,5%, а за AS — 3,2%.

Если учитывать только тех, кто уже сделал свой выбор, то в апреле рейтинг LPV составил 20%, "Прогрессивных" — 14,2%, Нацблока — 12%, "Нового единства" — 10,7%, "Стабильности!" — 9,8%, "Согласия" — 9,2%, SV/AJ — 6,8%. Три другие партии балансировали на грани преодоления 5-процентного барьера: GKR/СЗК с поддержкой в 5,3%, LA — с 4,3% и AS — с 4%.

В апрельском опросе 30,8% респондентов признались, что им трудно сказать, за какую партию они бы голосовали, а 11% заявили, что вообще не пойдут на выборы. В январе эти показатели составляли соответственно 26,1% и 8,6%.

Муниципальные выборы пройдут в первые выходные июня.