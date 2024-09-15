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Школьник записал обращение к правительству: «Вы хотите сделать из нас сверхлюдей без права на ошибку» (2)

la.lv 15 сентября, 2024 10:44

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В соцсетях набирает популярность записанное старшеклассником видео, в котором он высказывает свое возмущение по поводу решения правительства лишить в этом году школьников возможности исправлять плохие оценки, пишет la.lv.

Вот что он говорит:

"Невероятно! Школьников лишили возможности исправлять проверочные работы. У меня вопрос к правительству: вы считаете нас идиотами? Вы сами принимаете законы, а потом их меняете. Это называется поправками к закону, то есть буквально исправлением закона. А из нас вы хотите сделать каких-то сверхлюдей, не имеющих права на исправление.

Тогда покажите пример - не меняйте, то есть не исправляйте ни один закон! И тогда мы посмотрим, как долго вы продержитесь на своей должности при таком порядке. У меня тогда есть вопрос. Мы что же - какой-то низший класс, какие-то киборги, которые лишены возможности исправить? Нормальное действие - это допустить ошибку, признать ее, взять на себя ответственность за это и исправить. Но вам ведь это чуждо".

Школьник призывает максимально распространить его видео, чтобы "те боги, которые сидят в своих мягких креслах и вообще не шевелят своими мозгами", увидели эту новость, подумали о ней и что-то изменили.

Уже сообщалось, что с 1 сентября в общеобразовательных школах ожидается новая система оценки знаний, из-за которой значительно меняется прежний порядок и традиция преподавания.

Помимо прочего, с этого года учащиеся общеобразовательных школ уже не смогут переписать проверочную работу, за которую получили неудовлетворительную оценку, а вместо этого в конце учебного года смогут сдавать комбинированную проверочную работу по всему учебному материалу за год, чтобы доказать прогресс в освоении материала и получить оценку получше.

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Комментарии (2) 269 реакций
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