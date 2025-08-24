Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

"Ученик прислал сообщение, что в первую неделю сентября будет отсутствовать. С родителями отправится в путешествие. Это после трёхмесячных летних каникул!" - недовольна @NeilaKrave.

Этого короткого поста оказалось достаточно, чтобы в комментариях разверзлись бездны:

- У родителей-то нет отпуска в каникулы, иногда раньше никак не получить...

- Тревожьтесь лучше о том, что через 5 лет существующая система образования уже не будет иметь экономического значения, поскольку ИИ сделает лишними и вас, и тех, кого вы сегодня учите. Но об этом никто не переживает, потому что живут с закрытыми глазами или надеются, что "до нас не дойдёт".

- А что такого будет пропущено за эту одну неделю, что ребёнок не смог бы освоить сам? Причём в первую, когда в основном так и так происходит адаптация, а не активное усвоение материала. По-моему, опыт и впечатления от увиденного в мире - куда более великая вещь, чем сидение за партой и чтение учебников.

- Ну хорошо же, что предупредил, а не прикинулся больным и справку от врача принёс. Всё равно в первую неделю (как и в последнюю) в школе ничего особенно нового не происходит - в основном повторение.

- Меня больше восхищают учителя, которые посреди учебного года берут отпуск на 2-3 недели, чтобы поехать покататься на лыжах, позагорать и т.д. Чего же тогда от родителей ждать.

- Смотрю, что многие на стороне родителей, и не понимаю этого. Школа - не ветрянка, которая нечаянно нагрянет, это прогнозируемое мероприятие. Насчёт отпусков летом тоже что-то там в законе было. В правилах нашей школы написано: чтобы взять свободную неделю во время учебного года, надо получить согласие от всех учителей.

- Мда... на самом деле об этом надо бы знать социальным службам. Если только в самом деле это не исключение и не уважительная причина. Это, по-моему, безответственная халатность родителей по отношению к образованию ребёнка.

- Родители едут путешествовать, когда удобнее им, а не как хочет какая-то учительница. Радуйся, что сообщение прислал и правду сказал. Это говорит о высоком уровне ответственности. К тому же в путешествии он большему научится, чем в школе.

- Отпуск был у вас, а не у родителей. Несезон, может быть, единственная возможность для семьи позволить себе поездку, потому что цены ниже, чем летом. Мы тоже так делали в апреле, но мы сделали всё, чтобы в поездке параллельно освоить всё, что осваивают в классе.