Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Редакция PRESS 24 августа, 2025 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

"Ученик прислал сообщение, что в первую неделю сентября будет отсутствовать. С родителями отправится в путешествие. Это после трёхмесячных летних каникул!" - недовольна @NeilaKrave. 

Этого короткого поста оказалось достаточно, чтобы в комментариях разверзлись бездны:

- У родителей-то нет отпуска в каникулы, иногда раньше никак не получить...

- Тревожьтесь лучше о том, что через 5 лет существующая система образования уже не будет иметь экономического значения, поскольку ИИ сделает лишними и вас, и тех, кого вы сегодня учите. Но об этом никто не переживает, потому что живут с закрытыми глазами или надеются, что "до нас не дойдёт".

- А что такого будет пропущено за эту одну неделю, что ребёнок не смог бы освоить сам? Причём в первую, когда в основном так и так происходит адаптация, а не активное усвоение материала. По-моему, опыт и впечатления от увиденного в мире - куда более великая вещь, чем сидение за партой и чтение учебников.

- Ну хорошо же, что предупредил, а не прикинулся больным и справку от врача принёс. Всё равно в первую неделю (как и в последнюю) в школе ничего особенно нового не происходит - в основном повторение.

- Меня больше восхищают учителя, которые посреди учебного года берут отпуск на 2-3 недели, чтобы поехать покататься на лыжах, позагорать и т.д. Чего же тогда от родителей ждать.

- Смотрю, что многие на стороне родителей, и не понимаю этого. Школа - не ветрянка, которая нечаянно нагрянет, это прогнозируемое мероприятие. Насчёт отпусков летом тоже что-то там в законе было. В правилах нашей школы написано: чтобы взять свободную неделю во время учебного года, надо получить согласие от всех учителей.

- Мда... на самом деле об этом надо бы знать социальным службам. Если только в самом деле это не исключение и не уважительная причина. Это, по-моему, безответственная халатность родителей по отношению к образованию ребёнка.

- Родители едут путешествовать, когда удобнее им, а не как хочет какая-то учительница. Радуйся, что сообщение прислал и правду сказал. Это говорит о высоком уровне ответственности. К тому же в путешествии он большему научится, чем в школе.

- Отпуск был у вас, а не у родителей. Несезон, может быть, единственная возможность для семьи позволить себе поездку, потому что цены ниже, чем летом. Мы тоже так делали в апреле, но мы сделали всё, чтобы в поездке параллельно освоить всё, что осваивают в классе.

 

 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

