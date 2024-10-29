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Шесть лет спустя: сегодня суд огласит приговор по делу об убийстве Бункуса

© LETA 29 октября, 2024 11:26

ЧП и криминал 0 комментариев

Сегодня в 14 часов Рижский городской суд огласит приговор по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса.

Ранее прокурор Римантс Кузма потребовал приговорить обвиняемого в убийстве гражданина России Виктора Кривошея к пожизненному заключению и пробационному надзору на три года.

Для обвиняемых  в заказе убийства бизнесменов - Александра Бабенко, 1961 года рождения, и Михаила Ульмана, 1953 года рождения, - прокурор требует по 20 лет лишения свободы с пробационным надзором три года и конфискации имущества. Обвиняемым бизнесменам предложено конфисковать недвижимость, автомобили и доли в предприятиях.

Прокурор Алдис Ласманис сообщил агентству ЛЕТА, что у всех троих обвиняемых по делу об убийстве Бункуса в ноябре истекает максимальный срок содержания под стражей. Это означает, что к этому времени в суде должен быть вынесен полный приговор, иначе содержание обвиняемых под стражей будет прекращено.

С момента заключения под стражу Ульман и Бабенко неоднократно просили суд пересмотреть вопрос об их освобождении под залог, но суд неизменно отклонял их просьбы. 

Организатору убийства обвинение не предъявлено, так как он умер насильственной смертью. Им был криминальный авторитет Геннадий Валягин, в свое время осужденный по делу влиятельной преступной группировки Ивана Харитонова. Он был застрелен в марте 2022 года в рижском микрорайоне Плявниеки.

Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал на своем автомобиле мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства недалеко от места происшествия был найден сожженный автомобиль с поддельными номерными знаками.

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