«Схема Долиной» — латвийский вариант: пять человек за декабрь остались без квартир (ВИДЕО)

Редакция PRESS 18 января, 2026 17:59

Важно 0 комментариев

Элвис Страздиньш, ИТ-специалист и инженер программного обеспечения, часто публикует в интернете ролики, в которых рассказывает о мошеннических схемах и способах отъёма денег у населения. 

В субботу он выложил в сеть очередное видео, в котором раскрывает следующую схему:

"В декабре у пяти человек мошенники выманили квартиры. Ты правильно прочитал - КВАРТИРЫ.

Вначале звонит якобы сотрудник Elektrum, выясняет данные человека, особенно адрес квартиры. Через некоторое время звонит следующий мошенник, выдающий себя за сотрудника полиции, и утверждает, что этот работник Elektrum на самом деле был мошенником и хотел выманить квартиру. "Полицейский" приглашает человека принять участие в операции по поимке мошенника.

Человек, как утверждается, должен разместить объявление о продаже своей квартиры, и первым, кто обратится, чтобы совершить покупку, наверняка будет мошенник. После этого ему эту квартиру надо продать и перечислить деньги "полиции", потому что там они будут в надёжных руках. В конце концов человек остаётся без квартиры и без денег".

В комментариях публика сомневается, что такое реально возможно, уточняет детали схемы и возмущается людским легковерием:

- А как она может остаться в собственности мошенника? Я понимаю, если деньги перечисляешь в Эритрею - там всё пропадёт, но тут же, в Латвии? Мошенник сидит тут же, в рижской квартире, и полиция ничего не может сделать?! Что за хрень?

- Потому что мошенников не интересует сама квартира, их интересуют деньги, которые выручает жертва от продажи. А квартиру покупает обычный человек по объявлению на сайте ss.lv, возможно, ещё и с банковским финансированием. И в понимании гражданского закона это добросовестный приобретатель, законно купивший квартиру.

- Покупатель-то платит за купленную квартиру. Продавец сам перечисляет деньги "полиции".

- А как это осуществляется у нотариуса, там ведь появляется реальный человек с паспортом/удостоверением личности. Если делается нотариальный акт, какую ответственность несёт нотариус? Какое решение? Счёт сделки?

- Нотариус не замечает, что деньги предусмотрено перечислить не продавцу, а другому человеку?

- Деньги перечисляют продавцу. Сделка купли-продажи завершена. После этого продавец сам перечисляет деньги "полиции", чтобы та их сохранила в надёжном месте. По крайней мере, я это так понимаю.

- Сделка может быть вполне настоящей, деньги, как правило, перечисляют продавцу. Да если бы и перечисляли кому-то другому, это ведь не запрещено.

- Никакой ответственности нотариус не несёт, кроме заверения подписей.

- Ну не могу я, не могу ни малейшего сочувствия испытать по отношению к индивидам, которые таким образом даже квартиру потерять могут. Тем более, если они ещё в репродуктивном возрасте, то таких надо стерилизовать, а если есть дети, то забрать и передать в другие семьи.

- Не надо презирать всех людей, имеющих когнитивные проблемы: генетика - это лотерея, мы все находимся на шкале между гениями и идиотами. У меня с рождения слабое зрение (дефект нервов) и разные другие мелкие болячки. Хорошо, что более серьёзных нарушений деятельности мозга нет.

- Действительно в Латвии существуют люди, которые делают всё требуемое? Откуда у этих амёб берётся недвижимость и почему я, вроде бы логически мыслящий, ещё только планирую, как ею обзавестись?

- С этими людьми мы вместе ходим по улице, ездим через Дрейлиньский круг, они после этого ещё и на выборы ходят.

- Ну, может быть, пять за один месяц. Хотя смена владельца недвижимости - мероприятие малость более хлопотное, чем, скажем, вынос творожного сырка из "Римчика". Но если нотариус в доле, конечно, то это уже другая статья - организованная преступность. Иначе это видео скорее пахнет кликбейтом.

- Какая же решимость должна быть, чтобы морочиться со всей этой бюрократией, которая нужна, чтобы продать квартиру. И всё это - чтобы помочь "полиции" поймать мошенника. Со мной этот споосб мошенничества не прошёл бы из-за лени, но эти люди заслужили орден.

- Если надо менять счётчик - меняйте, он не в квартире, а снаружи. Адрес? Посмотрите у себя в системе.

- Если ты подписываешься на эту "операцию", то надо выдать премию Дарвина за самую легковерную жертву мошенников.
 

 

