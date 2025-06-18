Shein отказался отвечать за подлинность товаров в одноимённом рижском магазине!

"Продукция Shein продаётся только на официальном сайте и в приложении. Любой магазин в Латвии, использующий это название, не является нашим партнёром, и мы не можем отвечать за подлинность продаваемых там товаров", — сообщил Delfi представитель компании Робин Кили.

По его словам, официальные pop-up мероприятия организуются компанией самостоятельно и всегда анонсируются в её соцсетях. Сейчас Shein предпринимает шаги по защите потребителей от несанкционированного использования бренда.

Магазин под вывеской Shein открылся 14 июня на бульваре Бривибас, 19, напротив Памятника Свободы.

Согласно данным Firmas.lv, по этому адресу зарегистрировано предприятие SIA Sheinclub, основанное в 2022 году. Владелцы — Каспарс Тераудс (45%), Янис Муитиниекс (45%) и Мартиньш Муитиниекс (10%). За прошлый год компания отчиталась о 12,7 тыс. евро выручки и 3 тыс. евро прибыли. Владельцам Sheinclub также принадлежит фирма SIA Best Brands, работающая под маркой Četras zoles.