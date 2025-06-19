Шаткая коалиция: «Прогрессивные» в бешенстве от голосования СЗК по вопросу «двух полов»

Сейм в четверг передал на рассмотрение комиссиям разработанные ЛПМ поправки, которые предусматривают закрепление в Конституции существования двух полов - мужского и женского, чтобы не поощрять и не поддерживать распространение искусственно созданных гендеров.

За передачу поправок комиссиям проголосовали депутаты оппозиции, а также представители СЗК. Против голосовали большинство депутатов "Нового Единства" и "Прогрессивных".

Руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев написал в "X", что голосование СЗК в поддержку этих поправок является нарушением коалиционного соглашения.

""Прогрессивные" потребуют рассмотреть этот вопрос на заседании коалиции и принять меры для предотвращения угрозы правам человека и ущерба международной репутации государства", - заявил Шуваев.

Руководитель фракции СЗК в Сейме Харийс Рокпелнис со своей стороны указал, что голосование не является нарушением коалиционного договора и СЗК признает только два пола.

Как поясняет подавшая поправки ЛПМ, в обществе возникло непонимание и обеспокоенность по поводу учебных материалов, в которых упоминаются различные понятия гендера, например, небинарный или гендерно-флюидный. По мнению партии, эти понятия неясны и сбивают детей с толку.

В связи с этим необходимо внести в Конституцию поправки, ясно указав, что в Латвии существуют только два пола. Это, по мнению партии, станет основой, на которой строится общество, образование и сексуальное просвещение в школах.

ЛПМ отмечает, что поправки укрепят традиционные, особенно христианские ценности, и в школах детям будут давать знания о биологических полах, а не о гендере как вопросе выбора.