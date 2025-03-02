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СГБ: в 2024 году в Европе совершено 19 терактов, уровень опасности по-прежнему высок; а что в Латвии?

© LETA 2 марта, 2025 13:06

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлом году в Европе было совершено 19 террористических актов, во многих европейских странах в нынешнем году уровень угрозы терроризма остается высоким, о чем говорится в ежегодном отчете Службы госбезопасности (СГБ) Латвии.

16 из этих терактов совершили радикальные исламисты, остальные три - последователи других идеологий, оправдывающих насилие.

Еще 27 нападений европейским спецслужбам удалось предотвратить. 25 из них планировали исламисты.

Наиболее значительную угрозу безопасности в Европе в этом году по-прежнему представляют исламисты, планирующие и осуществляющие новые атаки, прогнозирует СГБ. В террористической деятельности продолжат участвовать также правые и левые экстремисты.

Конкретные страны, где в 2025-м уровень угрозы терроризма остается высоким, в отчете СГБ названы не были.

Угрозу терроризма усилит вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, под влиянием которого в Европе возможны индиценты, направленные против еврейских общин или объектов, связанных с Израилем, подчеркивается в отчете.

Предполагается, что главными целями для атак террористов в Европе и в дальнейшем будут места массового скопления людей, символические объекты и сотрудники правоохранительных органов.

По оценке СГБ, в этом году уровень террористической угрозы в Латвии остается низким, основные факторы риска по-прежнему представляют собой радикализация отдельных личностей и их потенциальное вовлечение в насильственные действия.

Наряду с этим сохраняется высокий риск вредительских действий, организованных российскими спецслужбами, которые по своей сути приравниваются к террористическим действиям, подчеркивает СГБ. Вредительские действия, как и в 2024 году, могут быть направлены против значимых для латвийского народа символических объектов, а также, как и в других западноевропейских странах, против объектов критической инфраструктуры.

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