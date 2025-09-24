СГБ сделала видеоролик с инструкцией: что делать при теракте

В СГБ подчеркнули, что публикация видео не связана с потенциальным ростом террористической угрозы. Ее уровень в Латвии остается низким, и имеющаяся в распоряжении СГБ информация не свидетельствует о том, что в ближайшее время ситуация может измениться.

В то же время, учитывая создаваемую террористами угрозу в других странах Европы, жителям Латвии также важно знать основные принципы действий в случае потенциального или произошедшего террористического акта.

В СГБ советуют обращать внимание на подозрительных лиц, сумки и свертки, а также не приближаться к подозрительным предметам и не трогать их. Заметив подозрительный предмет, нужно немедленно уйти подальше и проинформировать об этом охрану или находящийся поблизости персонал.

В случае террористического акта необходимо незамедлительно информировать ответственные службы, позвонив по номеру 112.

Также в случае возможной террористической угрозы следует немедленно покинуть место происшествия, следовать указаниям охраны или персонала и, если возможно, оказывать помощь другим. Если террористическая атака продолжается, нужно бежать, следуя указателям эвакуации.

Если невозможно убежать, нужно постараться найти безопасное место и спрятаться. Укрывшись, нужно выключить свет, звук и вибрацию телефона, а также другие устройства, которые создают шум. "Когда ты укрылся в безопасности, сообщи ответственным службам, позвонив по номеру 112. Не пытайся противостоять злоумышленнику - оставь это ответственным службам", - призывают в СГБ.

По прибытии полиции СГБ рекомендует не совершать резких движений, держать руки на виду, а также предоставить требуемую информацию и следовать дальнейшим указаниям.

Видеоролик создан в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением Госполиции "Омега" и Латвийским телевидением с привлечением софинансирования Евросоюза.