Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 24. Сентября Завтра: Agris, Agrita
Доступность

СГБ сделала видеоролик с инструкцией: что делать при теракте

© LETA 24 сентября, 2025 16:00

Важно 0 комментариев

LETA

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

В СГБ подчеркнули, что публикация видео не связана с потенциальным ростом террористической угрозы. Ее уровень в Латвии остается низким, и имеющаяся в распоряжении СГБ информация не свидетельствует о том, что в ближайшее время ситуация может измениться.

В то же время, учитывая создаваемую террористами угрозу в других странах Европы, жителям Латвии также важно знать основные принципы действий в случае потенциального или произошедшего террористического акта.

В СГБ советуют обращать внимание на подозрительных лиц, сумки и свертки, а также не приближаться к подозрительным предметам и не трогать их. Заметив подозрительный предмет, нужно немедленно уйти подальше и проинформировать об этом охрану или находящийся поблизости персонал.

В случае террористического акта необходимо незамедлительно информировать ответственные службы, позвонив по номеру 112.

Также в случае возможной террористической угрозы следует немедленно покинуть место происшествия, следовать указаниям охраны или персонала и, если возможно, оказывать помощь другим. Если террористическая атака продолжается, нужно бежать, следуя указателям эвакуации.

Если невозможно убежать, нужно постараться найти безопасное место и спрятаться. Укрывшись, нужно выключить свет, звук и вибрацию телефона, а также другие устройства, которые создают шум. "Когда ты укрылся в безопасности, сообщи ответственным службам, позвонив по номеру 112. Не пытайся противостоять злоумышленнику - оставь это ответственным службам", - призывают в СГБ.

По прибытии полиции СГБ рекомендует не совершать резких движений, держать руки на виду, а также предоставить требуемую информацию и следовать дальнейшим указаниям.

Видеоролик создан в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением Госполиции "Омега" и Латвийским телевидением с привлечением софинансирования Евросоюза.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 16:35 24.09.2025
Самые длинные очереди к врачу
Bitnews.lv 19 минут назад
В небе над Литвой произошёл мощный взрыв
Bitnews.lv 1 час назад
Средняя пенсия по старости вырастет до 861 евро
Bitnews.lv 1 час назад
Контрабанда сигарет стоила бюджету Латвии 67 млн евро
Bitnews.lv 2 часа назад
ЕС: Кубилюсу нужно время
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: урезать пенсии без гарантий
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: тренировать без высшего — тренеров-то нет…
Sfera.lv 5 часов назад
Эстония: ква-квалификация как вызов
Sfera.lv 9 часов назад

Генштаб ВСУ заявил об ударах по топливным предприятиям в России

Мир 16:35

Мир 0 комментариев

«Для снижения наступательных возможностей российской армии и усложнения поставок горючего» был нанесен удар по территории нефтеперерабатывающего предприятия «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

«Для снижения наступательных возможностей российской армии и усложнения поставок горючего» был нанесен удар по территории нефтеперерабатывающего предприятия «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Читать
Загрузка

Залужный назвал слишком высокой цену действий ВСУ в Курской области

Мир 16:33

Мир 0 комментариев

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, занимающий пост посла Украины в Великобритании, впервые прокомментировал вторжение украинских военных в Курскую область. Операция проходила при его приемнике Александре Сырском.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, занимающий пост посла Украины в Великобритании, впервые прокомментировал вторжение украинских военных в Курскую область. Операция проходила при его приемнике Александре Сырском.

Читать

Песков прокомментировал слова Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром»

Мир 16:32

Мир 0 комментариев

Редактор Би-би-си в Москве Стив Розенберг попросил представителя Кремля Дмитрия Пескова во время разговора с журналистами прокомментировать пост президента США, опубликованный накануне: «Дональд Трамп сделал ряд неожиданных заявлений. Он написал, что Россия выглядит бумажным тигром. Потому что бесцельно воюет в Украине».

Редактор Би-би-си в Москве Стив Розенберг попросил представителя Кремля Дмитрия Пескова во время разговора с журналистами прокомментировать пост президента США, опубликованный накануне: «Дональд Трамп сделал ряд неожиданных заявлений. Он написал, что Россия выглядит бумажным тигром. Потому что бесцельно воюет в Украине».

Читать

Шесть лет назад речь Трампа в ООН вызвала смех. В этом году ее слушали в тишине

Важно 16:29

Важно 0 комментариев

Речь Дональда Трампа в Организации Объединенных Наций стала одним из самых ясных изложений его мировоззрения, его идеологии в самой чистой форме. Его сторонники увидят в ней трампизм в самом незамутненном виде, а критики — трампизм, слетевший с катушек.

Речь Дональда Трампа в Организации Объединенных Наций стала одним из самых ясных изложений его мировоззрения, его идеологии в самой чистой форме. Его сторонники увидят в ней трампизм в самом незамутненном виде, а критики — трампизм, слетевший с катушек.

Читать

Кто разрешил!? У Витенбергса пригорело от вида индусов, играющих за сборную Латвии. Сам то чем славен?

Важно 16:19

Важно 0 комментариев

Большая часть жителей Латвии даже не знает, что у нашей страны есть команда по крикету, которая, к тому же, отлично выступила на международных соревнованиях Amber Cup 2025. Но у некоторых стало подгорать, когда они увидели фото команды.

Большая часть жителей Латвии даже не знает, что у нашей страны есть команда по крикету, которая, к тому же, отлично выступила на международных соревнованиях Amber Cup 2025. Но у некоторых стало подгорать, когда они увидели фото команды.

Читать

Эстонцы испугались штрафов в рижском аэропорту — МВД Латвии объясняет новые правила

Выбор редакции 16:11

Выбор редакции 0 комментариев

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

Читать