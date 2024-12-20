СГБ провела с депутатом Рижской думы Аболой беседу по поводу ее высказываний

Абола заявила в Facebook, что "31 декабря на 7 канале Латвийского телевидения выйдет последний выпуск новостей на русском языке. Прекращение передач на русском языке на общественном телевидении вполне логично в связи с активизацией русофобской деятельности со стороны агрессивного национального меньшинства".

На этой неделе СГБ сообщила агентству LETA, что ей известно о заявлениях этого человека. Служба оценивает дело в соответствии со своей компетенцией.

Между тем, вчера Абола сообщила в Facebook, что ее пригласили на «предупредительную беседу» в СГБ. Служба предупредила Аболу, что «повторное публичное возмущение общественного мнения» может привести к уголовному преследованию.

«Мне запрещено разглашать содержание беседы. - Сказал Абола. - Я не знаю, будут ли милые люди, комментировавшие мой пост, приглашены на воспитательную беседу, но я планирую продискутировать подачу заявления в полицию со своим адвокатом».

Согласно закону, СГБ имеет право вызывать любое лицо в соответствии с его компетенцией в связи с проверкой информации, а также в связи с делами и материалами, относящимися к компетенции органа государственной безопасности. Служба также имеет право при обнаружении в поведении лица признаков, указывающих на возможность совершения противоправного деяния, предостеречь его от совершения преступления, направленного против безопасности государства или способного причинить ему вред.

Служба также имеет право в соответствии со своей компетенцией требовать от лиц прекращения правонарушений и иного поведения, препятствующего осуществлению полномочий должностных лиц органа национальной безопасности, и применять к правонарушителям меры принуждения.