СГБ просит жителей Латвии не ездить на пасхальные праздники в Россию и Белоруссию

СГБ подчеркивает, что у латвийских учреждений имеются ограниченные возможности оказания помощи своим гражданам, оказавшимся в затруднительном положении в России или Белоруссии.

По словам представителей СГБ, спецслужбы России и Белоруссии агрессивно используют возможность допрашивать и вербовать иностранцев на своей территории, где они обладают широкой свободой действий. Сотрудники этих спецслужб не стесняются применять агрессивные и противозаконные методы, чтобы заставить человека сотрудничать.

Если поездка в одну из этих стран все же неизбежна, СГБ советует не брать с собой мобильный телефон, особенно если в нем хранится рабочая или конфиденциальная информация.

На пограничном контроле данные с телефона могут быть извлечены, а само устройство - заражено шпионским программным обеспечением. Более безопасный вариант - использовать мобильный телефон с предоплаченной SIM-картой, от которого можно будет избавиться после поездки. Также не рекомендуется брать с собой ноутбуки, флешки и другие носители информации.

Сотрудники российских и белорусских спецслужб могут выдавать себя за пограничников или использовать прикрытие других официальных структур России и Белоруссии.

При этом важная информация может быть получена даже во время обычного разговора.