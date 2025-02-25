Середина февраля в Латвии была на три градуса холоднее нормы

Самый большой мороз -19,7 градуса - был зафиксирован 20 февраля на Даугавпилсской наблюдательной станции, в этот же день была зафиксирована и самая высокая температура воздуха второй декады месяца - в Колке столбик термометра поднялся до +3,6 градуса.

Среднее по стране количество осадков составило 6,3 миллиметра, или 42 % от нормы. Больше всего снега выпало в Калнциемсе - 18,3 миллиметра, а меньше всего осадков - 1,3 миллиметра - в Резекне.

На всех наблюдательных станциях наблюдался хотя бы небольшой снежный покров, который в Калнциемсе иногда достигал 20 сантиметров.

Средняя относительная влажность воздуха составляла 84 % - от 77 % в Вентспилсе до 90 % в Алуксне. Скорость ветра достигала 15 метров в секунду.