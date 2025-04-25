Семеро нарушителей границы бросались камнями и палками. Пограничники стреляли

Один из сотрудников погранслужбы, чтобы остановить агрессивных нарушителей, произвёл сначала один, а затем второй предупредительный выстрел в воздух. После первого выстрела задержались двое, остальные пятеро продолжали сопротивляться и бросать камни. Только после второго выстрела остановились и они.

К месту происшествия для подмоги были привлечены бойцы подразделения быстрого реагирования Национальных вооружённых сил, сотрудники спецподразделения Sigma и кинолог со служебной собакой.

По данным пограничной службы, медицинская помощь задержанным не потребовалась — проблем со здоровьем у них не выявлено.