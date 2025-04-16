Семейный врач: какой помощи от него ждать и когда можно обойтись без него?

Доктор номер один

Семейный врач фиксирует и оказывает оплаченные государством медицинские услуги пациентам, место жительства которых находится на основной территории его деятельности, обозначенной в договоре доктора с Национальной службой здравоохранения (NVD). В прошлом это был участковый терапевт.

Неискушенные в заболеваниях жители обычно спрашивают: можно ли обращаться к любому семейному врачу или обязательно по месту декларирования проживания? Ведь у многих места жительства де –юре и де-факто разные. На практике пациент может записаться к любому семейному врачу – если тот его возьмет.

В каких случаях семейный врач может отказать в регистрации пациента?

Это возможно, если:

- место жительства пациента находится за пределами территории общей практики семейного врача;

- количество пациентов у этого семейного врача составляет полную практику. (Это не распространяется на пациентов, задекларированных на основной территории деятельности семейного врача, а также на детей, родителей или супруга зарегистрированного пациента).

Сколько максимально пациентов в практике семейного врача?

На учете в полной практике семейного врача может состоять 800 детей или 1800 взрослых. Если в практике семейного врача состоят на учете и взрослые и дети, определяется соотношение числа детей и взрослых, состоящих на учете в практике.

Как узнать, к какому семейному врачу можно записаться?

Для этого можно позвонить по бесплатному информационному телефону NVD – 80001234, или написать на э-почту - info@vmnvd.gov.lv. А также сообщить, если районный семейный врач откажет в регистрации.

Как найти врача?

Территориальный список семейных врачей можно найти на портале Национальной службой здравоохранения (NVD) vmnvd.gov.lv, в разделе /gimenes-arsti-atbilstosi-teritorijam.

В базе данных NVD практики сгруппированы по регионам или территориальным управлениям системы здравоохранения. В списках NVD -- врачи, открывшие собственную практику, и врачи, работающие в медицинском учреждении по договору.

Всегда ли надо выписывать направление у семейного врача, чтобы попасть к специалисту?

Без направления семейного врача консультация специалиста (за исключением определенной группы врачей) и медицинское обследование будут стоить в разы дороже, чем с направлением.

Без направления семейного врача или врача-специалиста жители могут обратиться к врачам-специалистам прямого доступа. За последние годы их число значительно расширилось.

Без направления можно записаться и прийти на консультацию к следующим врачам:

- офтальмолог (глазной врач);

- гинеколог, в том числе для профилактического осмотра;

- детский хирург;

- педиатр;

- спортивный врач;

- психиатр, если пациент страдает психическим заболеванием;

- нарколог, если пациент страдает алкогольной, наркотической зависимостью или зависимостью от психотропных веществ;

- физиопневмонолог, если пациент болен туберкулезом;

- дерматовенеролог, если пациент страдает сексуально-трансмиссивными заболеваниями;

- эндокринолог, если пациент болен сахарным диабетом;

- онколог, если пациент страдает онкологическим заболеванием;

- инфектолог, если пациент болен вирусом иммунодефицита человека;

- обращаться в медицинское учреждение, в том числе в пункт скорой медицинской помощи, чтобы получить неотложную медицинскую помощь.

Дети до 18 лет также могут посещать стоматолога, имеющего договорные отношения с Национальной службой здравоохранения, без специального направления от врача

Если вам нужна медицинская помощь, служба здравоохранения советует жителям сначала связаться с вашим семейным врачом или медицинским учреждением по телефону или в электронном виде и записаться на прием. Без предварительной записи нельзя обращаться в медицинское учреждение или к семейному врачу, в том числе в тех случаях, когда семейный врач направил пациента к специалисту.

Время приема

Семейный врач совместно с медицинской сестрой или фельдшером оказывает медицинскую помощь пациенту по месту практики семейного врача или в медицинском учреждении, а также, если необходимо, - по месту жительства пациента.

Время приема пациентов должно составлять не менее 20 часов в неделю, а время работы практики - не менее 40 часов в неделю.

Прием семейного врача:

- в утренние часы - с 8.00 до 13.00;

- в вечерние - с 13.00 до 19.00.

Оказание первичной медико-санитарной помощи должно осуществляться в течение пяти рабочих дней.

В каждой практике отведено время приема для пациентов по предварительной записи и для пациентов с острыми заболеваниями – так называемый «острый час» (не менее часа каждый день, но надо заранее предупредить о визите).

Визит врача на дом

Вызов семейного врача на дом входит в список необходимых медицинских услуг, которыми могут пользоваться пациенты. Семейный врач и врач-специалист, которые имеют договор с Национальной службой здоровья, обеспечивают этой услугой жителей по цене врача или лечебного учреждения.

Но целому ряду пациентов визит врача на дом полностью или частично оплачивает государство:

- больным гриппом во время эпидемии гриппа;

- если визит врача сделан после вызова неотложной медицинской помощи;

- пациентам старше 80 лет;

- пациентам с психическим заболеванием (определенные диагнозы), если визит не связан с психиатрическим лечением.

От оплаты визита врача на дом освобождены:

- дети до 18 лет;

- инвалиды 1-й группы;

- пациенты, нуждающиеся в длительной искусственной вентиляции легких;

- пациенты, получающие паллиативный (лежачие пациенты с определенными заболеваниями) и медицинский уход на дому;

- пациенты, получающие услуги в учреждениях длительного социального ухода или реабилитации.

Заявку на домашний визит следует подавать до 15.00 часов по рабочим дням.

Вера ВОЛОДИНА