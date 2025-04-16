Семейный врач: какой помощи от него ждать и когда можно обойтись без него?

Доктор номер один
Семейный врач фиксирует и оказывает оплаченные государством медицинские услуги пациентам, место жительства которых находится на основной территории его деятельности, обозначенной в договоре доктора с Национальной службой здравоохранения (NVD). В прошлом это был участковый терапевт.
Неискушенные в заболеваниях жители обычно спрашивают: можно ли обращаться к любому семейному врачу или обязательно по месту декларирования проживания? Ведь у многих места жительства де –юре и де-факто разные. На практике пациент может записаться к любому семейному врачу – если тот его возьмет.
В каких случаях семейный врач может отказать в регистрации пациента?
Это возможно, если:
- место жительства пациента находится за пределами территории общей практики семейного врача;
- количество пациентов у этого семейного врача составляет полную практику. (Это не распространяется на пациентов, задекларированных на основной территории деятельности семейного врача, а также на детей, родителей или супруга зарегистрированного пациента).
Сколько максимально пациентов в практике семейного врача?
На учете в полной практике семейного врача может состоять 800 детей или 1800 взрослых. Если в практике семейного врача состоят на учете и взрослые и дети, определяется соотношение числа детей и взрослых, состоящих на учете в практике.
Как узнать, к какому семейному врачу можно записаться?
Для этого можно позвонить по бесплатному информационному телефону NVD – 80001234, или написать на э-почту - info@vmnvd.gov.lv. А также сообщить, если районный семейный врач откажет в регистрации.
Как найти врача?
Территориальный список семейных врачей можно найти на портале Национальной службой здравоохранения (NVD) vmnvd.gov.lv, в разделе /gimenes-arsti-atbilstosi-teritorijam.
В базе данных NVD практики сгруппированы по регионам или территориальным управлениям системы здравоохранения. В списках NVD -- врачи, открывшие собственную практику, и врачи, работающие в медицинском учреждении по договору.
Всегда ли надо выписывать направление у семейного врача, чтобы попасть к специалисту?
Без направления семейного врача консультация специалиста (за исключением определенной группы врачей) и медицинское обследование будут стоить в разы дороже, чем с направлением.
Без направления семейного врача или врача-специалиста жители могут обратиться к врачам-специалистам прямого доступа. За последние годы их число значительно расширилось.
Без направления можно записаться и прийти на консультацию к следующим врачам:
- офтальмолог (глазной врач);
- гинеколог, в том числе для профилактического осмотра;
- детский хирург;
- педиатр;
- спортивный врач;
- психиатр, если пациент страдает психическим заболеванием;
- нарколог, если пациент страдает алкогольной, наркотической зависимостью или зависимостью от психотропных веществ;
- физиопневмонолог, если пациент болен туберкулезом;
- дерматовенеролог, если пациент страдает сексуально-трансмиссивными заболеваниями;
- эндокринолог, если пациент болен сахарным диабетом;
- онколог, если пациент страдает онкологическим заболеванием;
- инфектолог, если пациент болен вирусом иммунодефицита человека;
- обращаться в медицинское учреждение, в том числе в пункт скорой медицинской помощи, чтобы получить неотложную медицинскую помощь.
Дети до 18 лет также могут посещать стоматолога, имеющего договорные отношения с Национальной службой здравоохранения, без специального направления от врача
Если вам нужна медицинская помощь, служба здравоохранения советует жителям сначала связаться с вашим семейным врачом или медицинским учреждением по телефону или в электронном виде и записаться на прием. Без предварительной записи нельзя обращаться в медицинское учреждение или к семейному врачу, в том числе в тех случаях, когда семейный врач направил пациента к специалисту.
Время приема
Семейный врач совместно с медицинской сестрой или фельдшером оказывает медицинскую помощь пациенту по месту практики семейного врача или в медицинском учреждении, а также, если необходимо, - по месту жительства пациента.
Время приема пациентов должно составлять не менее 20 часов в неделю, а время работы практики - не менее 40 часов в неделю.
Прием семейного врача:
- в утренние часы - с 8.00 до 13.00;
- в вечерние - с 13.00 до 19.00.
Оказание первичной медико-санитарной помощи должно осуществляться в течение пяти рабочих дней.
В каждой практике отведено время приема для пациентов по предварительной записи и для пациентов с острыми заболеваниями – так называемый «острый час» (не менее часа каждый день, но надо заранее предупредить о визите).
Визит врача на дом
Вызов семейного врача на дом входит в список необходимых медицинских услуг, которыми могут пользоваться пациенты. Семейный врач и врач-специалист, которые имеют договор с Национальной службой здоровья, обеспечивают этой услугой жителей по цене врача или лечебного учреждения.
Но целому ряду пациентов визит врача на дом полностью или частично оплачивает государство:
- больным гриппом во время эпидемии гриппа;
- если визит врача сделан после вызова неотложной медицинской помощи;
- пациентам старше 80 лет;
- пациентам с психическим заболеванием (определенные диагнозы), если визит не связан с психиатрическим лечением.
От оплаты визита врача на дом освобождены:
- дети до 18 лет;
- инвалиды 1-й группы;
- пациенты, нуждающиеся в длительной искусственной вентиляции легких;
- пациенты, получающие паллиативный (лежачие пациенты с определенными заболеваниями) и медицинский уход на дому;
- пациенты, получающие услуги в учреждениях длительного социального ухода или реабилитации.
Заявку на домашний визит следует подавать до 15.00 часов по рабочим дням.
Вера ВОЛОДИНА