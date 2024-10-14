Семейный мюзикл «Карлсон» прозвучит в Айзкраукле и Смилтене. А затем в Цесисе, Лиепае, Улброке и Риге

Легендарный мюзикл Астрид Линдгрен и Арне Ойта для всей семьи «Карлсон» – это классика детства. Задумку музыкального спектакля режиссера Валдиса Луриньша точнее всего характеризует сказанное Эрихом Кестнером: «Настоящая книга сказок написана для детей от восьми до восьмидесяти лет». Этот спектакль станет увлекательным приключением для всех, кто мечтает и любит сюрпризы. Это история, на которой выросли поколения, рассказ о самом младшем ребенке Малыш и Карлсоне, который живет на крыше. О ярком мире фантазий, в котором мы можем не быть одинокими. Чтобы Малыш не чувствовал себя слишком одиноко, родители покупают ему собаку. Однако хулиган Карлсон все равно остается лучшим другом по играм – всегда свободный, смелый, независимый и удивительно непредсказуемый.

В ролях: Карлис Рутенталс и Валерия Розенберга, Лаура Пурена-Канцане, Сандия Довгане, Татьяна Калныня, Анастасия Долгоненко, Патриция Козловска, Инмар Сикле, Адамс Ваицис, Хенрийс Козловскис, Маркус Рутенталс. В постановке Театра Оперетты принимают участие джазовый пианист Мадарс Калныньш и инструментальная группа.