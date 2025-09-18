Приоритет нового омбудсмена Палковой: защита латышского языка

Против проголосовали 15 депутатов, двое воздержались. Против неё проголосовали депутаты от партий «Латвия на первом месте» и «Стабильности!».

Палкова была единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность.

Лидер парламентской фракции «Новое единство» Эдмунд Юревиц заявил, что Палковой предстоит непростая задача, поскольку предыдущий омбудсмен Юрис Янсонс нанёс значительный ущерб репутации омбудсмена. Он убеждён, что решение Сейма об отзыве Янсонса было правильным, поскольку это позволило не очернить репутацию омбудсмена.

"Госпожа Палкова ясно и четко сформулировала, что укрепление роли государственного языка будет ее приоритетом, особенно в борьбе с дискриминацией на рынке труда, когда от латвийской молодёжи необоснованно требуют знания русского языка", - сказал Юревицс.

Юревич считает похвальным, что Палкову на этой должности поддерживают не только партии, входящие в коалицию, но и политические силы оппозиции, а это значит, что Палковой оказывается большое доверие.

Депутат парламента Эдвардс Смилтенс пришёл к выводу, что после долгого периода неразберихи и недоверия в Латвии появится новый омбудсмен. Он считает, что переговоры с Палковой вселили в него уверенность в том, что она обладает необходимыми навыками и пониманием того, каким должен быть омбудсмен и каковы его основные задачи.

Смилтенс подчеркнул, что важно, чтобы Офис омбудсмена не стал рупором какой-либо идеологии и чтобы были услышаны все, а не только те, о ком говорят, например, политики.

*Карина Палкова — присяжный адвокат, работающий в сфере медицинского права. Помимо этого, она занимает пост декана факультета социальных наук в Рижском университете имени Страдиня и является ведущим научным сотрудником. Также Палкова исполняет обязанности внештатного советника министра здравоохранения по вопросам прав медицинских работников и пациентов.