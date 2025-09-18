Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Приоритет нового омбудсмена Палковой: защита латышского языка

18 сентября, 2025 12:43

Новости Латвии

Сегодня Сейм утвердил профессора и адвоката Рижского университета имени Страдиня Карину Палкову на посту омбудсмена. За Палкову проголосовали 71 депутат от коалиционных партий, «Единого списка» и «Национального объединения».

Против проголосовали 15 депутатов, двое воздержались. Против неё проголосовали депутаты от партий «Латвия на первом месте» и «Стабильности!».

Палкова была единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность.

Лидер парламентской фракции «Новое единство» Эдмунд Юревиц заявил, что Палковой предстоит непростая задача, поскольку предыдущий омбудсмен Юрис Янсонс нанёс значительный ущерб репутации омбудсмена. Он убеждён, что решение Сейма об отзыве Янсонса было правильным, поскольку это позволило не очернить репутацию омбудсмена.

"Госпожа Палкова ясно и четко сформулировала, что укрепление роли государственного языка будет ее приоритетом, особенно в борьбе с дискриминацией на рынке труда, когда от латвийской молодёжи необоснованно требуют знания русского языка", - сказал Юревицс.

Юревич считает похвальным, что Палкову на этой должности поддерживают не только партии, входящие в коалицию, но и политические силы оппозиции, а это значит, что Палковой оказывается большое доверие.

Депутат парламента Эдвардс Смилтенс пришёл к выводу, что после долгого периода неразберихи и недоверия в Латвии появится новый омбудсмен. Он считает, что переговоры с Палковой вселили в него уверенность в том, что она обладает необходимыми навыками и пониманием того, каким должен быть омбудсмен и каковы его основные задачи.

Смилтенс подчеркнул, что важно, чтобы Офис омбудсмена не стал рупором какой-либо идеологии и чтобы были услышаны все, а не только те, о ком говорят, например, политики.

*Карина Палкова — присяжный адвокат, работающий в сфере медицинского права. Помимо этого, она занимает пост декана факультета социальных наук в Рижском университете имени Страдиня и является ведущим научным сотрудником. Также Палкова исполняет обязанности внештатного советника министра здравоохранения по вопросам прав медицинских работников и пациентов.

Резекне: презентация нового СПА

Новости Латвии 15:10

Новости Латвии

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 15:06

Важно

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

Важно 15:02

Важно

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

История и культура 14:48

История и культура

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

Новости партнеров 14:34

Новости партнеров

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

