Сейм рассмотрит народную инициативу против уменьшения пенсионных накоплений

На данный момент комиссия инициативу еще не получила, так как президиум Сейма направил ее в Управление по делам гражданства и миграции для проверки подписей. Если комиссия получит инициативу в понедельник, 23 сентября, она может быть рассмотрена в начале октября.

Депутаты коалиции ранее уже положительно высказались о планируемых изменениях, отметив, что предлагаемый перенос части взносов со второго на первый пенсионный уровень не повлечет никаких потерь для населения.

Как сообщалось, сбор подписей за инициативу на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" проводился обществом управления вложениями "Indexo" и был самым быстрым за всю 13-летнюю историю портала. Инициатива была размещена 11 сентября, и всего за сутки были собраны необходимые для подачи в парламент более 10 000 подписей, а до 20 сентября ее подписали 19 200 человек.

Авторы инициативы призывают правительство не уменьшать взносы на второй пенсионный уровень с 6% до 5% от брутто-зарплаты.

"Indexo" подчеркивает, что недопустимо финансирование сегодняшних краткосрочных бюджетных расходов за счет пенсий людей. По расчетам "Indexo", предлагаемое сокращение отчислений на второй пенсионный уровень через 10 лет приведет к уменьшению пенсионных накоплений среднестатистического работника на 4000, а через 30 лет - на 40 000 евро.

Как заявил член правления "Indexo" Артур Розе, намерение правительства создает впечатление, что уменьшение пенсионных накоплений будет незначительным - всего 1 процентный пункт. "Но на самом деле речь идет о сокращении будущих пенсионных накоплений на одну шестую часть от нынешнего уровня взносов. На наш взгляд, неприемлемо, когда бюджет латается за счет будущего благосостояния людей. Развитие бюджета и экономики Латвии должны определять устойчивые, то есть сбалансированные расходы и доходы сегодня, а не трата будущих накоплений", - подчеркнул он.