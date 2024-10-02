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Сейчас мы находимся максимально близко к «взрыву бочки» на Ближнем Востоке: Сартс прокомментировал ракетные удары по Израилю

Редакция PRESS 2 октября, 2024 15:35

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Сейчас мы находимся ближе всего к «взрыву бочки» на Ближнем Востоке, заявил директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс в интервью LETA, комментируя ракетные удары Ирана по Израилю.

По мнению Сартса, это опасный момент, и Израиль уже объявил, что примет ответные меры. В то же время он не стал отрицать, что между тем, что игроки на Ближнем Востоке говорят об ответных мерах, и тем, что они делают на самом деле, часто возникают разногласия.

«Они говорят, что ответят очень решительно, но в то же время ответные меры не должны приводить к эскалации ситуации. Я думаю, что на этот раз все может быть не так, и Израиль действительно сделает что-то, что может серьезно навредить интересам Ирана», - подчеркнул Сартс.

Стоит понимать, что США как важный союзник Израиля сегодня не желают дальнейшей эскалации конфликта — особенно перед президентскими выборами в Штатах.
"У меня есть чувство, что ответный удар будет. Он может быть не столь значительным, если бы были более серьезные разрушения и жертвы, потому что тогда было бы внутреннее давление внутри Израиля. Вопрос в том, куда они попытаются ударить, и затем вопрос в том, придется ли Ирану снова входить в спираль ударов и ответов", — отметил Сартс.
 
Руководитель НАТО центра подчеркнул, что до сих пор мир несколько раз удерживался от того, чтобы искры не привели к "взрыву пороховой бочки" на Ближнем Востоке. Но именно сейчас мы находимся в моменте, когда мы ближе всего к этому возможному взрыву.

На вопрос о том, как иранская атака на Израиль и последующие события могут повлиять на войну в Украине, Сартс ответил, что эти конфликты довольно тесно связаны друг с другом. Израиль, как и Украина, не производит все необходимые вооружения для себя и получает их от союзников, в основном от США.

"Чем выше температура на Ближнем Востоке, тем более благоприятная ситуация для России в Украине, по крайней мере на данный момент", — отметил Сартс.

Как ранее сообщалось, Иран накануне вечером выпустил по Израилю 200 ракет, из них по утверждению израильских СМИ большая часть была перехвачена. Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху заявил, что Иран допустил большую ошибку, выпустив ракеты по Израилю.

В свою очередь, начальник Генерального штаба Ирана предупредил, что в случае ответного удара Тегеран атакует израильскую инфраструктуру.

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