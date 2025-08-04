Сегодня вода ещё тёплая: скоро из-за ветра море начнёт остывать

В Лиелупе у Стальгене уровень воды на 1,1 метра выше, чем неделю назад, и продолжает немного повышаться. Похожая ситуация и в Лиелупе у Межотне, а также в Мусе у Бауски.

В Мисе у Лиелвейсы уровень воды в начале августа поднялся на 1,35 метра и продолжает медленно повышаться.

В притоках левого берега Лиелупе вода местами поднялась на полтора метра, уровень воды сохраняется высоким и пока существенно не падает.

В Курземе уровень воды в нескольких реках понизился, в других местах продолжает медленно подниматься. После прошедших в воскресенье вечером ливней местами в западной части Курземе уровень воды повышается быстрее.

В восточной части страны - Видземе, Латгале и Селии - уже несколько месяцев сохраняется переувлажненная почва и высокий уровень воды в водоемах. Наиболее сложная ситуация в Аугшдаугавском, Екабпилсском, Ливанском, Прейльском и Мадонском краях. В последние дни в части рек Латгале и Видземе уровень воды немного упал.

Температура воды утром в понедельник в большинстве рек и озер, а также в море составляет 17...22 градуса.

Ожидающиеся в понедельник ливни могут привести к резкому подъему уровня воды в отдельных мелких водоемах, локально возможно затопление низин. На этой неделе в целом не прогнозируются настолько сильных осадков, которые могли бы привести к резкому подъему уровня воды в крупных реках.

По мере похолодания воздуха немного понизится температура воды, быстрее всего будет остывать море. Из-за ожидаемого сильного юго-западного ветра на Курземское побережье Рижского залива и в Юрмале возможен апвеллинг - подъем холодной воды со дна моря.