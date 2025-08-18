Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Сегодня придём к соглашению практически по всем пунктам»: Трамп после встречи с Зеленским обещал позвонить Путину

Редакция PRESS 18 августа, 2025 20:54

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп после двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил уверенность, что Вашингтон, Киев и их европейские союзники по итогам совместных переговоров смогут договориться по основным параметрам мирного соглашения.

«Мы сегодня придем к соглашению практически по всем пунктам, включая вопросы безопасности. Думаю, что мирное соглашение может быть заключено после наших переговоров», — сказал Трамп в начале встречи с европейскими лидерами.

Президент США выразил уверенность, что Владимир Путин согласится на гарантии безопасности для Украины. Он отметил, что на встрече с участием европейцев будет определено, «то что будет делать» в рамках гарантий, а также «возможный обмен территориями».

Зеленский, в свою очередь, назвал встречу с Трампом «очень хорошей» и выразил уверенность, что будет «найдено решение по всем вопросам, в том числе территориальным».

Трамп и Зеленский 18 августа провели часовую двустороннюю встречу в Белом доме. После нее президенты США и Украины проводят еще одни переговоры — на этот раз с участием лидеров Европы. Президенты США и Украины вышли после встречи на совместное фото с европейскими лидерами, которые не присутствовали во время их первого разговора.

Трамп по завершении всех встреч пообещал позвонить Владимиру Путину.

Зеленский: встреча с Трампом была «очень конструктивной»

Украинский президент Владимир Зеленский остался доволен переговорами с Трампом и назвал их «очень конструктивными».
Зеленский заявил, что готов к трехсторонней встрече с Путиным и Трампом. На ней, по его словам, будут обсуждаться территориальные вопросы.

«Я надеюсь, что мы найдем решение по всем вопросам, в том числе территориальным», — сказал он.

Украинские власти готовы к проведению выборов в Украине, но они должны проходить в безопасных условиях, сообщает ВВС. Зеленский много раз поблагодарил Трампа за встречу и рассказал, что показал американскому президенту «множество деталей» на карте поля боя.

Кошмар не повторился. Атмосфера на сегодняшней встрече Трампа и Зеленского кардинально отличалась от февральской

Святослав Хоменко, Би-би-си

Главное отличие нынешней встречи от февральской — и Дональд Трамп, и Владимир Зеленский подходили к ней с четким желанием того, чтобы предыдущий кошмар не повторился. Ведь прошлый разговор в Овальном кабинете привел не только к провисанию отношений между Украиной и США, но и принес очень плохую прессу хозяину Белого дома.

Еще за несколько часов до сегодняшней встречи были спекуляции о том, что личная встреча Трампа с Зеленским перед тем, как к ним присоединятся европейские лидеры, — это ловушка для украинцев. Мол, Зеленского опять доведут до взрыва эмоций.

Но нет: обращение Трампа с украинским коллегой было вполне доброжелательным: было видно, что вражды между ними нет.

Во-вторых, Трамп явно сдерживал себя, отвечая на потенциально взрывоопасные вопросы.

Яркий пример — вопрос нашей коллеги Мирославы Пецы о том, должна ли будет Украина ради крепкого и продолжительного мира отдать России еще не захваченные ею территории Донбасса. Но Трамп фактически проигнорировал вопрос, просто констатировав, что он будет добиваться крепкого мира.

И заметьте: вице-президент США Джей Ди Венс, который в прошлый раз был одним из двигателей разгоревшегося в Овальном кабинете конфликта, в этот раз демонстрировал конструктив, не проронив за встречу ни слова.

С другой стороны, и Зеленский подготовился к этой встрече намного лучше, и это было видно с самого начала. В прошлый раз президент Украины начал разговор с Трампом с демонстрации ему фотографий изможденных украинских солдат, вернувшихся из российского плена — и это, вероятно, не произвело на хозяина Белого дома желаемого впечатления.

Сегодня Зеленский передал письмо от первой леди Украины Мелании Трамп, апеллируя к семейным ценностям и отдавая должное ее, как это видится из Киева, вполне проукраинской позиции.

В первые минуты своего выступления Зеленский сказал Трампу «спасибо» шестнадцать раз. В это время напротив президента Украины сидел Вэнс, который в феврале ополчился на Зеленского за то, что тот не сказал «спасибо» США, хотя на самом деле Зеленский десятки раз благодарил страну за поддержку. Так было доказано, что благодарность — самый верный способ добиться благосклонности американского президента.

Владимир Зеленский не проявлял инициативу там, где он мог этого не делать, давая по полной высказаться Дональду Трампу и не провоцируя потенциальных конфликтных ситуаций. Наконец, он пришел на эту встречу в костюме. И даже подтрунивал над журналистом, который в прошлый раз пытался упрекнуть его неподобающей формой одежды: я, мол, переоделся, а вы — нет.

Над этой шуткой посмеялся и этот журналист, и сам Зеленский, и Дональд Трамп — и это, пожалуй, лучшая иллюстрация того, насколько отличалась атмосфера на сегодняшней встрече от февральской.

Европейские лидеры продолжили говорить о необходимости вначале прекратить огонь

Корреспондент ВВС Сергей Горяшко отметил в спецэфире Русской службы Би-би-си, что, хотя Трамп после встречи с Путиным на Аляске перестал требовать сначала прекращения огня и теперь выступает за переговоры сразу о полноценном мирном соглашении, европейские лидеры от мысли о прекращении огня не отказались.

- И президент Франции Эммануэль Макрон, и канцлер Германии Фридрих Мерц, несмотря на то, что нам казалось даже в начале этой встречи, что как будто все, ушла с повестки «история» про прекращение огня как первичное условие любых мирных переговоров, но они все равно предлагают вернуться именно к теме прекращения огня в первую очередь, и они хотят, чтобы именно это обсуждалось на двустороннем саммите [Зеленского и Путина]. Или трехстороннем саммите. Макрон, вот, предлагает, чтобы он был вообще четырехсторонним: между Путиным и Зеленским и с участием США и возможным участием Европы».

 

