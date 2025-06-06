Сегодня последний день предварительного голосования на выборах в самоуправления

Сегодня с 12.00 до 15.00 можно будет проголосовать на 948 избирательных участках по всей Латвии. Как и в день выборов, проголосовать можно на любом избирательном участке в своем самоуправлении.

В четыре предыдущих дня предварительного голосования на муниципальных выборах в Латвии проголосовало 10,2 % жителей, обладающих правом голоса, сообщили агентству ЛЕТА в ЦИК.

Самая высокая явка была в Риге, где за четыре дня проголосовало 12,18 % жителей, далее следуют Видземе с 10,49 %, Латгале с 8,93 % и Земгале с 8,56 %. Самая низкая явка была в Курземе, где на предварительном голосовании проголосовало 8,17 % избирателей.

В субботу 7 июня состоится официальное голосование, когда избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

